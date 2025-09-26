Việt Nam nhập khẩu xe ô tô với giá trị cao kỷ lục trong 8 tháng đầu năm

Số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu xe ô tô với tổng giá trị cao nhất từ trước đến nay.

Theo đó, Việt Nam đã nhập khẩu gần 138.000 xe ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 3,02 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 836 triệu USD so cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong cơ cấu nhập khẩu, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 104.000 chiếc, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái; trong số đó, xe ô tô vận tải đạt gần 18.000 chiếc, tăng gần 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng tháng 8-2025, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt hơn 16.200 chiếc với trị giá 363 triệu USD.

Xe nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường chính là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc, chiếm tới 94% tổng số xe về Việt Nam.

Ở nhóm linh kiện và phụ tùng ô tô, trị giá nhập khẩu 8 tháng năm 2025 đạt 3,61 tỷ USD, tăng 1,52 tỷ USD so cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 8-2025, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam với trị giá 452 triệu USD.

LƯU THỦY