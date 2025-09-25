Kinh tế

Giới thiệu sản phẩm OCOP của Quảng Trị đến người tiêu dùng TPHCM

Ngày 25-9, tại showroom xuất khẩu số 92-96 đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), 100 loại sản phẩm OCOP của Quảng Trị được giới thiệu đến người tiêu dùng TPHCM.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM tổ chức “Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị” đến thị trường TPHCM.

Tuần hàng trưng bày hơn 100 loại sản phẩm của trên 20 doanh nghiệp và hợp tác xã của tỉnh Quảng Trị, với nhiều sản phẩm, đặc sản nổi bật như sâm Bố Chính, trầm hương, nước mắm, gà rang muối…

z7048620652555_b075928039a3b1220fefeb9956e66297.jpg
Lễ cắt băng khai trương tuần lễ giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản Quảng Trị tại TPHCM

Không gian trưng bày được tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng TPHCM và du khách những trải nghiệm đa dạng về sản phẩm Quảng Trị.

Sự kiện nhằm quảng bá các sản phẩm chủ lực, OCOP và đặc sản Quảng Trị đến hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, người tiêu dùng tại trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

z7048620581821_58ede0cdc663bdbfa5f20afac1c13718.jpg
Nhiều sản phẩm OCOP và đặc sắc của tỉnh Quảng Trị đã được giới thiệu đến người tiêu dùng TPHCM

Đây cũng là dịp giúp doanh nghiệp, hợp tác xã của địa phương tiếp cận các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử, mở ra cơ hội ký kết hợp đồng, mở rộng kênh tiêu thụ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chương trình diễn ra từ ngày 25 đến 28-9-2025.

