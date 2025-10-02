Kinh tế

Chiều 2-10: Giá xăng tăng 6 – 44 đồng/lít

Sau một kỳ giảm (ngày 25-9), đến kỳ điều hành chiều 2-10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước quay đầu tăng nhẹ.

Từ 15 giờ ngày 2-10, theo quyết định của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức tối đa 19.624 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S tăng 380 đồng/lít lên 19.038 đồng/lít; dầu hỏa tăng 377 đồng/lít lên 19.005 đồng/lít; dầu mazut tăng 161 đồng/kg lên 15.370 đồng/kg.

7B8A8077-BD86-4348-8416-A52CD4B78904.jpeg
Giá xăng dầu chiều 2-10 sau khi được điều chỉnh

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng. Việc điều chỉnh nhằm phản ánh biến động của giá dầu thô thế giới, duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học và xăng khoáng, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – người tiêu dùng.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối điều chỉnh giá đúng quy định (không sớm hơn 15 giờ ngày 2-10), đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

