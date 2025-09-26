Hàng Việt mở rộng cơ hội tiêu thụ tại chuỗi phân phối ngoại

Sáng 26-9, tại siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn (phường Tân Hưng), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Công ty CP Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam năm 2025”.

Nhiều hàng Việt có cơ hội xuất khẩu thông qua hệ thống phân phối ngoại tại Việt Nam

Sự kiện kéo dài đến ngày 29-9, quy tụ 80 doanh nghiệp tiêu biểu, mở ra cơ hội thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đối diện nguy cơ sụt giảm do các biện pháp áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, việc khai thác thị trường nội địa gần 100 triệu dân được xem là hướng đi chiến lược.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC, cho biết: “Chuỗi chương trình Tuần lễ kết nối giao thương được tổ chức hàng năm nhằm giúp doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ sản phẩm trong nước, mà còn có cơ hội tiếp cận kênh phân phối quốc tế thông qua các tập đoàn bán lẻ lớn”.

Đại diện Công ty CP Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam phát biểu tại l ễ khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam năm 2025”

Những năm qua, ITPC đã phối hợp nhiều hệ thống phân phối như Saigon Co.op, Central Retail, Aeon, Lotte… để tạo “cầu nối” đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

gần đây, hoạt động này thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, mua sắm và hỗ trợ hơn 700 doanh nghiệp quảng bá, mở rộng thị trường.



Lotte Việt Nam – thành viên Tập đoàn Lotte, hiện có mặt tại 22 quốc gia được đánh giá là một trong những đối tác tiềm năng hàng đầu. Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam năm 2025 đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa ITPC và Lotte Việt Nam, mở đường cho nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối hiện đại.

Ban tổ chức đã nhận hơn 100 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký, sau khi sàng lọc theo tiêu chí “an toàn, sản phẩm mới, đặc trưng vùng miền truyền thống”, có 40 doanh nghiệp được lựa chọn.

Các sản phẩm trưng bày trải rộng từ nông sản, thực phẩm chế biến, F&B, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ đến dệt may – da giày, vật tư y tế.

Các đại biểu và doanh nghiệp thực hiện nghi thức khai mạc chương trình

Trong khuôn khổ ngày khai mạc đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương, với sự tham gia của hơn 80 doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo ngành hàng của Lotte Việt Nam trực tiếp đánh giá hồ sơ, thử sản phẩm và trao đổi về điều kiện hợp tác. Hai yêu cầu then chốt được nhấn mạnh: sản phẩm đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu của Lotte và phải là hàng hóa chưa từng phân phối trong hệ thống Lotte tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chí về quy trình sản xuất và điều kiện sử dụng lao động.

Không chỉ dừng ở đưa hàng Việt vào chuỗi siêu thị trong nước, ITPC và Lotte Việt Nam kỳ vọng nhiều sản phẩm có thể “xuất khẩu ngược” sang Hàn Quốc và các quốc gia khác trong hệ thống phân phối của tập đoàn.

“Việc tham gia những tuần lễ kết nối không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá mà còn được lắng nghe ý kiến chuyên gia, nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới để cải thiện năng lực cạnh tranh”, đại diện ITPC nhấn mạnh.

Với sự chọn lọc kỹ lưỡng và kênh phân phối rộng khắp, "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam năm 2025" được kỳ vọng trở thành bước đệm quan trọng, giúp hàng Việt Nam mở rộng thị phần nội địa và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bán lẻ quốc tế.

