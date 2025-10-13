Vàng miếng SJC chiều nay, 13-10, vượt 144 triệu đồng/lượng

Vào lúc 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji và SJC cùng tăng thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 142,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tiếp tục tăng mạnh. Công ty SJC tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji tăng thêm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, lên 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới đã phá đỉnh thiết lập tuần trước để lập đỉnh lịch sử. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 13-10 (giờ Việt Nam) lên 4.076,9 USD/ounce, tăng thêm gần 30 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 11,7-12,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 11,4-13,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN