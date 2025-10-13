Vàng miếng SJC sáng đầu tuần vọt lên 143,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 13-10 tiếp tục tăng mạnh theo đà phục hồi của giá vàng thế giới. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều thiết lập mức giá cao mới.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji và SJC cùng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 141,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng mạnh hơn cả giá vàng miếng SJC. Tập đoàn Doji cũng tăng 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, lên 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 140,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng mở phiên đầu tuần tại thị trường châu Á bật tăng trở lại. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào 9 giờ 45 phút ngày 13-10 (giờ Việt Nam) lên 4.049,5 USD/ounce, tăng gần 32 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 11,4-13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã nối dài đà tăng 8 tuần liên tiếp và hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử, vì được nhà đầu tư trú ẩn vào vàng quay trở lại sau khi rớt khỏi mốc 4.000 USD tuần trước do lực chốt lời mạnh. Giới phân tích nhận định, nếu giá kim loại quý này giữ vững được mốc 4.000 USD/ounce thì khả năng sẽ tiếp tục bứt phát qua đỉnh lịch sử 4.059 USD/ounce được thiết lập vào tuần trước để xác lập kỷ lục mới.

Thực hiện Nghị định 232/2025 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã thông báo về thay đổi quy trình giao dịch.

Cụ thể, Công ty Bảo Tín Mạnh Hải thông báo, từ sau ngày 10-10-2025, các giao dịch khách hàng mua vàng, nếu tổng giá trị dưới 20 triệu đồng/ngày/khách hàng có thể thanh toán bằng mọi hình thức, bao gồm tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, đối với các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày, phải thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt, bao gồm chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng.

Ngược lại, khi khách hàng bán vàng, các đơn hàng có giá trị thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày (khách hàng cá nhân hoặc công ty), Bảo Tín Mạnh Hải sẽ thực hiện thanh toán 100% bằng hình thức chuyển khoản. Còn giá trị thanh toán dưới 5 triệu đồng trong ngày có thể được thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trước đó, từ ngày 8-10, Công ty SJC tại TPHCM cũng đã chuyển đổi hình thức mua vàng miếng SJC sang đăng ký mua trực tuyến thay vì đến mua trực tiếp tại 2 chi nhánh là phường Bàn Cờ và phường An Nhơn. Khi đăng ký, khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân bắt buộc, bao gồm họ tên, số Căn cước công dân, địa chỉ email và địa chỉ cư trú.

Sau khi đăng ký thành công, khách hàng mới đến nhận vàng trong ngày tại địa điểm được chỉ định nhằm giảm tải tình trạng quá tải và đảm bảo trật tự trong giao dịch. Giá bán sẽ được tính theo mức niêm yết tại thời điểm giao dịch trực tiếp.

SJC cũng lưu ý, nếu thông tin đăng ký không trùng khớp với giấy tờ cá nhân, công ty có quyền từ chối giao dịch.

Tiệm vàng Mi Hồng tại TPHCM cũng áp dụng hình thức thanh toán không tiền mặt đối khách hàng mua vàng trên 20 triệu đồng/ngày.

Riêng Tập đoàn Phú Quý cũng thay đổi về giao dịch bạc. Cụ thể, từ ngày 10-10-2025, doanh nghiệp này thông báo tạm dừng tiếp nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi cho đến khi có thông báo mới. Lý do là để tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn cho các đơn hàng đã được đặt trước đó.

NHUNG NGUYỄN