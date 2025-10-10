Giá vàng quay đầu giảm trong ngày chính thức bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng

Sau khi đạt mức giá cao nhất ngày hôm kia và chững lại hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay 10-10 đã quay đầu giảm.

Vào lúc 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC của doanh nghiệp này lên đến 3,4 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp khác ở mức khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm. Công ty SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 138,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 139,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 137,8 triệu đồng/lượng mua vào và 140,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sau khi vượt 4.000 USD đã quay đầu giảm dưới ngưỡng này. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 9-10 còn 3.975 USD/ounce, giảm 64,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ 30 ngày 10-10 (giờ Việt Nam) còn 3.972,9 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,6-14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh từ đỉnh do nhà đầu tư chốt lời ở vùng giá kỷ lục sau một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas làm giảm căng thẳng ở khu vực dải Gaza.

Hôm nay 10-10, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị bãi bỏ sau 13 năm, thay vào đó doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia.

Ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại TPHCM như tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định) và Công ty SJC (phường Bàn Cờ) sáng nay cho thấy, nhu cầu người dân mua vàng vẫn lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn chỉ bán 5 phân đến 1 chỉ vàng nhẫn 9999/người/ngày.

Riêng vàng miếng SJC 1 lượng, Công ty SJC đã thông báo từ ngày 8-10, khách hàng có nhu cầu cần đăng ký trước tại địa chỉ https://tructuyen.sjc.com.vn. Tại địa chỉ này, khách hàng sẽ đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ. Sau đó, khi đến giao dịch, khách hàng mang theo căn cước công dân, thực hiện thanh toán theo giá vàng miếng SJC được niêm yết tại điểm bán theo quy định. Việc đăng ký này chỉ được áp dụng cho khách hàng đến giao dịch tại trụ sở chính của SJC ở 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ và 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Còn khách hàng đến mua vàng miếng tại Mi Hồng sáng nay được báo không có hàng bán.

Ngoài ra, cũng theo quy định tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, từ hôm nay, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua phương thức chuyển khoản.

NHUNG NGUYỄN