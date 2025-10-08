Vàng miếng SJC lên 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 8-10 tiếp tục thiết lập mức mới. Trong đó, có doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn 9999 mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Vào lúc 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 600.000 đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,9 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu sau khi giữ nguyên giá vào đầu giờ sáng, chiều nay cũng tăng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, lên 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tiếp tục tăng mạnh. Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,3 triệu đồng chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng tổng cộng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á chiều nay cũng tiếp tục thiết lập đỉnh mới. giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ 30 ngày 8-10 (giờ Việt Nam) lên 4.035,27 USD/ounce, tăng thêm 20 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,2-12,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN