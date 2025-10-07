Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 141 triệu đồng/lượng

Sáng 7-10, giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, trong đó giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất là 140,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 141 triệu đồng

Cụ thể, vào lúc 10 giờ, Công ty SJC điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra so với chiều qua, niêm yết ở mức 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá từ phiên trước, niêm yết 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 140,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng mạnh hơn so với vàng miếng SJC. Công ty SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết 135 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 135,1 triệu đồng/lượng mua vào và 138,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên mức giá hôm qua là 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch tại New York đêm 6-10 (giờ Việt Nam), giá vàng đạt 3.959,2 USD/ounce, tăng 74,4 USD so với phiên trước. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 7-10, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tiếp tục tăng lên 3.963,95 USD/ounce, tương đương 126,1 triệu đồng/lượng sau khi quy đổi theo tỷ giá trong nước. Mức giá này thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14 – 14,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 11,7 – 12,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bứt phá nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm thêm lãi suất trong thời gian tới, cùng với diễn biến bất định về chính trị tại Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Ngân hàng UBS nhận định, với các tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động Mỹ, khả năng FED hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp cuối tháng 10 và tháng 12 là rất cao. Dù giá vàng đã tăng khoảng 50% từ đầu năm 2025, UBS vẫn dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể chạm mốc 4.200 USD/ounce vào cuối năm nay.

NHUNG NGUYỄN