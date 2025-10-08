Giá vàng miếng SJC áp sát 142 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới vượt 4.000 USD/ounce kéo giá vàng trong nước sáng nay 8-10 tiếp tục lên đỉnh cao mới. Trong đó giá vàng nhẫn 9999 cũng đã chạm 140 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ mức giá giao dịch hôm qua, ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục tăng. Công ty SJC tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và chiều bán, giao dịch ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 139,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 7-10 lên 3.983,6 USD/ounce, tăng 24,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ ngày 8-10 (giờ Việt Nam) đã vượt 4.000 USD/ounce, lên 4.014,38 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 13,8-14,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,1-12,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.000 USD/ounce vì tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất giảm và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư do Chính phủ Mỹ còn đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Các định chế tài chính lớn của Mỹ đánh giá giá vàng tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng mua ròng của các quỹ ETF ở thị trường phương Tây và của các ngân hàng trung ương.

NHUNG NGUYỄN