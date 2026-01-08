Giá vàng miếng SJC chiều 8-1 tiếp tục giảm

Chiều 8-1, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, trong đó vàng miếng SJC giảm mạnh hơn vàng nhẫn 9999.

Lúc 15 giờ 45 phút, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán đối với vàng miếng SJC, niêm yết ở mức 155,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm nhưng mức điều chỉnh thấp hơn. Công ty SJC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,9 – 154,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết 153,3 – 156,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 154,8 – 157,8 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đang cao hơn vàng miếng SJC khoảng 600.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 45 phút ngày 8-1 (giờ Việt Nam) còn 4.421,4 USD/ounce, giảm hơn 36 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 12,5 – 17,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời sau ba phiên tăng liên tiếp, khi tiến sát mốc 4.500 USD/ounce. Bên cạnh đó, đồng USD tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư cũng tạo sức ép lên giá vàng; chỉ số DXY tăng 0,15%, chốt phiên trên 98,7 điểm.

NHUNG NGUYỄN