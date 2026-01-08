Kinh tế

Thị trường

Giá vàng miếng SJC chiều 8-1 tiếp tục giảm

SGGPO

Chiều 8-1, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, trong đó vàng miếng SJC giảm mạnh hơn vàng nhẫn 9999.

Giá vàng miếng SJC chiều 8-1 tiếp tục giảm

Lúc 15 giờ 45 phút, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán đối với vàng miếng SJC, niêm yết ở mức 155,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm nhưng mức điều chỉnh thấp hơn. Công ty SJC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,9 – 154,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết 153,3 – 156,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 154,8 – 157,8 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đang cao hơn vàng miếng SJC khoảng 600.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 45 phút ngày 8-1 (giờ Việt Nam) còn 4.421,4 USD/ounce, giảm hơn 36 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 12,5 – 17,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời sau ba phiên tăng liên tiếp, khi tiến sát mốc 4.500 USD/ounce. Bên cạnh đó, đồng USD tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư cũng tạo sức ép lên giá vàng; chỉ số DXY tăng 0,15%, chốt phiên trên 98,7 điểm.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Kitco Nhẫn Giá vàng USD Mua vào Báo giá DXY

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn