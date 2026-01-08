Giá vàng miếng SJC chiều 8-1 tiếp tục giảm

Lúc 15 giờ 45 phút, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán đối với vàng miếng SJC, niêm yết ở mức 155,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm nhưng mức điều chỉnh thấp hơn. Công ty SJC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,9 – 154,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết 153,3 – 156,3 triệu đồng/lượng.
Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 154,8 – 157,8 triệu đồng/lượng.
Hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đang cao hơn vàng miếng SJC khoảng 600.000 đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 45 phút ngày 8-1 (giờ Việt Nam) còn 4.421,4 USD/ounce, giảm hơn 36 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, mức giá này tương đương khoảng 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 12,5 – 17,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do áp lực chốt lời sau ba phiên tăng liên tiếp, khi tiến sát mốc 4.500 USD/ounce. Bên cạnh đó, đồng USD tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư cũng tạo sức ép lên giá vàng; chỉ số DXY tăng 0,15%, chốt phiên trên 98,7 điểm.