Vàng SJC quay đầu tăng sau khi đấu thầu vàng miếng ế khách, bất chấp vàng thế giới “lao dốc”

Giảm gần 1,5 triệu đồng/lượng vào buổi sáng 23-4, khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng, chiều cùng ngày, vàng SJC đã quay đầu tăng 800.000 đồng/lượng, sau khi NHNN công bố kết quả chỉ 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng. Do đi ngược với giá vàng thế giới nên hiện vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới đến 12,2 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC quay đầu tăng sau kết quả đấu thầu vàng sáng nay

Vào khoảng 16 giờ tại TPHCM, Công ty SJC tăng 900.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 80,7 triệu đồng/lượng mua vào và 83 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 chiều nay giá không đổi so với buổi sáng. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1, 2 và 5 chỉ ở mức 72,9 triệu đồng/lượng mua vào và 74,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 73,7 triệu đồng/lượng mua vào và 75,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 22-4 ở mức 2.304,3 USD/ounce, giảm 73 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 70,8 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 12,2 triệu đồng/lượng so với 9,3 triệu đồng/lượng vào buổi sáng; thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,6 triệu đồng so với 2,4 triệu đồng/lượng sáng nay.

NHUNG NGUYỄN