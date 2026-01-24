"Vầng trăng cổ nhạc" chào xuân mới 2026

Tối 25-1, tại Phim trường nhà hát HTV, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM ghi hình và phát sóng Chương trình " Vầng trăng cổ nhạc" lần thứ 260 chào xuân mới, với chủ đề "Hạnh phúc đầu xuân" .

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc do Đài Truyền hình TPHCM (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM) sản xuất, chính thức ra mắt khán giả vào năm 2001. 25 năm qua, chương trình đã góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy, tôn vinh nghệ thuật cải lương và vọng cổ Nam bộ trong đời sống cộng đồng; đưa văn hóa truyền thống dân tộc đến gần với công chúng, khán giả thời đại mới; lan tỏa tình yêu quê hương, những giá trị nhân ái, nghĩa tình, nuôi dưỡng tâm hồn và tình cảm yêu thương của nghệ sĩ cùng khán giả mộ điệu.

NSND Lệ Thủy và NSND Thanh Nam

Đặc biệt, đây là sân khấu nghệ thuật truyền thống được Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM nỗ lực duy trì thực hiện. Các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, mang ý nghĩa kết nối thế hệ nghệ sĩ gạo cội và thế hệ nghệ sĩ trẻ cùng giao lưu, biểu diễn những bài ca cổ, trích đoạn cải lương hay. Sân khấu cũng là bệ phóng dành cho nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia và tỏa sáng với nghề, nuôi dưỡng, giới thiệu các tài năng mới cho nghệ thuật cải lương truyền thống.

NSND Trọng Phúc và NSND Thanh Ngân

Trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 260, ê kíp thực hiện mong muốn gửi đến khán giả màn ảnh nhỏ, công chúng yêu nghệ thuật cải lương những bài vọng cổ, các tiết mục ca cảnh vui tươi, mang ý nghĩa chào xuân mới an lành, ngợi ca tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, sẻ chia những khát vọng và ước mơ tuổi trẻ hướng về tương lai, niềm hạnh phúc sum họp gia đình của ông bà, cha mẹ và những người thân trước thềm năm mới…

NSND Phượng Loan và NSƯT Kim Tử Long

Chương trình có sự góp mặt của các NSND: Lệ Thủy, Thanh Nam, Trọng Phúc, Thanh Ngân, Phượng Loan; các NSƯT: Kim Tử Long, Phượng Hằng, Bảo Trí, Vũ Luân cùng nhiều nghệ sĩ.

THÚY BÌNH