Vedan trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó - học tốt tại Đồng Nai

Vedan Việt Nam đã đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai tổ chức "Chương trình trao học bổng: Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó học tốt" năm học 2025–2026 vào ngày 2-10-2025. Hoạt động này nhằm hưởng ứng tinh thần Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025.

Năm học 2025–2026, chương trình đã trao học bổng cho: 176 em học sinh, sinh viên khuyết tật với tổng số tiền là 959 triệu đồng. Trong đó, Công ty Vedan đồng hành từ những ngày đầu thành lập Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai với mỗi năm đều ủng hộ 150 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên khuyết tật tại tỉnh.

Bà Yang Nai Hsuan - Trợ lý đặc biệt Văn phòng Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam chia sẻ : "Vedan tin tưởng vào việc đầu tư vào thế hệ trẻ là con đường bền vững để thực hiện sứ mệnh của công ty. Những suất học bổng này tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường tri thức...". Tại buổi lễ, ông Lê Trường Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và bà Lê Thị Mỹ Phượng – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai đã cảm ơn và trao Bằng khen của Trung ương hội Khuyến học Việt Nam cho Vedan Việt Nam.

Bà Yang Nai Hsuan đại diện Vedan Việt Nam nhận bằng khen của Trung ương hội khuyến học Việt Nam

Học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia chân thành, động viên các em kiên trì theo đuổi giấc mơ tri thức.

Bà Yang Nai Hsuan - Trợ lý đặc biệt Văn phòng Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh

Không chỉ dừng lại ở khuyến học, Vedan Việt Nam còn tích cực đóng góp cho xã hội qua các chương trình như hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết , thể hiện cam kết CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) trong gần 35 năm phát triển tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi trao học bổng

Bà Yang Nai Hsuan - Trợ lý đặc biệt Văn phòng Tổng Giám Đốc Vedan Việt Nam (áo trắng giữa) tại buổi lễ trao học bổng cho các học sinh tại Đồng Nai

V.D