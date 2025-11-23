Kinh tế

Công ty Yến sào Khánh Hòa khẩn cấp cứu trợ lũ lụt: Sẻ chia, lan tỏa tình người!

Công ty Yến sào Khánh Hòa đã hành động nhanh chóng, thể hiện trách nhiệm cộng đồng trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại Khánh Hòa.

Hơn 200 cán bộ, nhân viên cùng ca nô, thuyền thúng đã được điều động khẩn cấp để cứu trợ lũ lụt và tiếp cận các khu vực ngập sâu bị cô lập. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời di dời an toàn người già, trẻ nhỏ và hộ gia đình yếu thế đến nơi trú ẩn an toàn

Song song với cứu hộ, công ty đã khẩn trương gói và trao tận tay người dân hàng nghìn suất quà gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc.

Đặc biệt, Yến sào Khánh Hòa còn dành sự quan tâm đặc biệt đến người lao động bị ảnh hưởng, thông báo hỗ trợ khẩn cấp lương thực, nước sạch và thống kê thiệt hại nhà ở để triển khai sửa chữa.

Hành động nhân văn, toàn diện này đã khẳng định văn hóa doanh nghiệp hướng về cộng đồng, góp phần cùng tỉnh Khánh Hòa vượt qua khó khăn thiên tai.

Hơn 1,2 tỷ đồng đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa chi ra trong đợt cứu trợ khẩn cấp này bao gồm: 3.500 phần quà (gồm sữa, nước yến, nước Sanna, bánh mì, xúc xích, thuốc tây); 16 tấn gạo; 1.500 thùng mì; 700 khay nước yến; 2.000 thùng nước Sanna đã được CB-CNV Công ty đem trực tiếp tới tay người dân.

