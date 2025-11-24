Trao trọn yêu thương: Sức mạnh Đại Đoàn kết của người Việt sau lũ

Trong những ngày cả nước đồng lòng hướng về miền Trung, nơi thiên tai đã cướp đi sinh mạng, tài sản và để lại những mất mát không thể đong đếm, tôi – Nguyễn Thị Dậu (thường gọi là chị Gái), chủ cơ sở Như Lan – xin được chia sẻ những cảm xúc và hành động từ trái tim của mình.

Miền Trung đã phải hứng chịu những trận mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng (theo thống kê sơ bộ của các tỉnh). Hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng. Những con số này không chỉ là thống kê khô khan trên mặt báo, mà là tiếng kêu cứu, là nỗi đau chung của đồng bào chúng ta.

Trong bối cảnh khó khăn đó, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu: Tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam, bừng sáng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sáng ngày 24-11-2025, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương (người bên phải) tiếp nhận phần hiện kim từ bà Nguyễn Thị Dậu hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: Việt Nga

Ngay khi lũ vừa rút, Như Lan đã ý thức được rằng cứu trợ phải kịp thời và thiết thực. Chúng tôi hiểu rằng bà con cần thực phẩm sẵn có, dinh dưỡng để vượt qua những ngày đầu gian khó nhất. Chúng tôi đã khẩn trương huy động sản xuất sản phẩm thiết yếu, đặc biệt là chà bông mang thương hiệu Như Lan. Đây là những thực phẩm đã được chế biến, đảm bảo vệ sinh, dễ dàng sử dụng và cung cấp năng lượng nhanh chóng cho bà con đang phải dọn dẹp nhà cửa và đối mặt với thiếu thốn. Ngoài ra, Như Lan đã đóng góp và huy động được một khoản tiền mặt đáng kể. Khoản tiền này, kết hợp với sự chung tay từ quý khách hàng và nhân viên, thông qua các tổ chức uy tín như Báo SGGP đã nhanh chóng cùng chúng tôi đồng hành và sẻ chia trong các chuyến cứu trợ.

Clip: Thanh Chiêu

Chúng tôi vô cùng tự hào khi góp sức vào dòng chảy nhân ái bất tận của cả nước. Chỉ tính riêng các nguồn cứu trợ chính thức, theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổng số tiền và hàng hóa cứu trợ cho miền Trung đã lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt chiến dịch kêu gọi đã thu hút sự tham gia của hàng triệu trái tim, minh chứng cho thấy không một ai bị bỏ lại phía sau.

Mỗi suất quà, mỗi hộp chà bông gửi đi không chỉ là vật chất, mà còn là lời động viên chân thành nhất từ hàng trăm con người tại Như Lan. Chúng tôi làm công tác từ thiện không chỉ vì trách nhiệm xã hội, mà còn vì đó là truyền thống, là đạo lý "lá lành đùm lá rách" mà chúng tôi luôn trân trọng.

Đồng bào miền Trung ơi! Xin hãy giữ vững tinh thần. Sự kiên cường của mọi người là nguồn cảm hứng lớn lao cho cả đất nước.

Như Lan cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, không chỉ trong giai đoạn cứu trợ khẩn cấp, mà còn trong công cuộc tái thiết lâu dài, giúp bà con xây dựng lại nhà cửa, ổn định sinh kế để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Xin chân thành cảm ơn quý báo đã làm cầu nối tin cậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và đồng hành cùng Như Lan.

Xin kính chúc đồng bào miền Trung sớm vượt qua mọi gian khó!

Trân trọng.

NGUYỄN THỊ DẬU - CHỦ CƠ SỞ NHƯ LAN

.