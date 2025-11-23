Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo nhận giải thưởng “Hiệp sĩ sáng chế”

Theo đó, ông Hoàng Đức Thảo được công nhận là nhà sáng chế lập kỷ lục với số lượng bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích trong nước và thương mại hóa thành công nhất. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2025, ông Hoàng Đức Thảo đã được Hội Sáng chế Việt Nam cấp 73 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, góp phần nâng cao vị thế sở hữu trí tuệ Việt Nam và phát triển kinh tế xã hội.

Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (trái) và ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch danh dự Hội Sáng chế Việt Nam, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học - Công nghệ trao giải thưởng "Hiệp sĩ sáng chế" cho AHLĐ Hoàng Đức Thảo

Năm 2011, ông Hoàng Đức Thảo được công nhận là AHLĐ thời kỳ đổi mới. Trong nhiều năm qua, ông Hoàng Đức Thảo còn được nhận nhiều giải thưởng danh giá khác: Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2016); Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và rất nhiều bằng khen, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ trong nước, quốc tế… Đặc biệt, trong giai đoạn này, ông Hoàng Đức Thảo còn được nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc - Nhà khoa học tài năng toàn cầu”; giải vàng Giải thưởng “Phụng sự tình nguyện” giải thưởng lãnh đạo thế giới về khoa học và công nghệ; học hàm Viện sĩ danh dự do Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) vì đã đạt các tiêu chuẩn xuất sắc quốc tế, có đóng góp phi thường cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước và thế giới…

Sản phẩm khung mái vòm lắp ghép do Busadco sáng chế, sản xuất

Được biết, danh hiệu “Hiệp sĩ sáng chế” nằm trong chương trình vinh danh “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2025” của Hội sáng chế Việt Nam. “Hiệp sĩ sáng chế” là tác giả sáng tạo ra nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích được áp dụng rộng rãi, mang lại giá trị thực cho cộng đồng.

Kè Hồ Gươm Hà Nội do Busadco thi công, thực hiện bằng công nghệ bê tông cốt phi kim thành mỏng.

Ngoài giải thưởng cá nhân, dịp này, tập thể Công ty Busadco nhận chứng nhận sản phẩm công nghệ tiêu biểu từ 2 sáng chế là: Bê tông cốt sợi phi kim thành mỏng và Nhà khung mái vòm lắp ghép.

QUANG VŨ