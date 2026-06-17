Vi phạm hành chính về chăn nuôi sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 211/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, mức phạt cao nhất đến 100 triệu đồng.

Một trang trại nuôi gà lông trắng tại xã Phú Giáo (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Các vi phạm quy định về sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh, chứa hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, nghị định quy định mức phạt thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng.

Nghị định quy định hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ 1 tháng đến 6 tháng.

Nghị định cũng quy định, phạt đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không có trong danh mục được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; phạt đến 80 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5-8.

LÂM NGUYÊN