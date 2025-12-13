Vì sao cần đầu tư Hồ chứa nước Sông Ray 2?

Dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2 được kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời bảo đảm an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

Cây cầu bắc qua sông Ray, nối xã Xuân Sơn và xã Hòa Hội

Áp lực lớn về nguồn nước tại khu vực Xuyên Mộc

Ngày 12-12, đại diện Ban Quản lý Dự án Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, UBND TPHCM đã giao đơn vị này tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành liên quan để khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đã trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án trọng điểm này.

Theo đề xuất, Dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2 có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 850ha, nằm ở hạ lưu sông Ray, thuộc địa bàn các xã Xuân Sơn, Hòa Hội và Hồ Tràm, với tổng mức đầu tư hơn 16.642 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 13.641 tỷ đồng.

Thống kê của Ban Quản lý dự án cho thấy, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) hiện có 30 hồ chứa nước và 63 đập dâng, với tổng dung tích hữu ích gần 280 triệu m³. Tuy nhiên, khả năng cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp mới chỉ đáp ứng hơn 21,75% trên tổng diện tích 93.456ha đất canh tác.

Riêng khu vực huyện Xuyên Mộc (cũ), hiện trạng cấp nước tưới từ các công trình thủy lợi chỉ đạt khoảng 1.914ha trên tổng diện tích 33.472ha. Phần lớn diện tích còn lại phải phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và ao hồ nhỏ lẻ, cho thấy mức độ thiếu chủ động về nguồn nước là rất lớn.

Đối với nước sinh hoạt, khu vực này hiện có 4 nhà máy cấp nước với tổng công suất thực tế gần 17.823 m³/ngày đêm. Trong khi đó, theo quy hoạch đến năm 2030, nhu cầu cấp nước sinh hoạt cần đạt 51.000 m³/ngày đêm, đồng nghĩa với việc phải bổ sung thêm 33.177 m³/ngày đêm, và con số này dự kiến tăng lên 57.177 m³/ngày đêm vào năm 2050.

Mục tiêu đa nhiệm, đảm bảo an ninh nguồn nước

Từ thực trạng trên, việc đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Sông Ray 2 được xác định là yêu cầu cấp thiết. Dự kiến, hồ sẽ ưu tiên cung cấp nguồn nước thô phục vụ sinh hoạt với công suất khoảng 33.177 m³/ngày đêm, phần còn lại phục vụ tưới cho 960ha đất nông nghiệp, góp phần chủ động nguồn nước cho gần 34.000ha diện tích đất trồng cây đang thiếu nước.

Khu đất dự kiến làm dự án hồ chứa nước Sông Ray 2

Theo Ban Quản lý dự án, Hồ chứa nước Sông Ray 2 mang lại hiệu quả tổng hợp, đa mục tiêu: cung cấp nước đầy đủ và kịp thời để nâng cao năng suất cây trồng, chống ngập úng hạ du do mưa lũ, cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, dự án còn cải tạo hệ thống giao thông, tạo thêm việc làm, góp phần cải thiện đời sống người dân, xóa đói giảm nghèo, đồng thời hoàn thiện cơ cấu kinh tế vùng và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, Hồ chứa nước Sông Ray 2 được kỳ vọng là giải pháp chiến lược nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài cho khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo nền tảng cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

THÀNH HUY