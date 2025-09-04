Việt Nam chỉ được Hoa Kỳ công nhận tương đương một phần thủy sản

Hoa Kỳ vừa công bố kết quả rà soát theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA), trong đó Việt Nam chỉ được công nhận tương đương một phần, tức một số nghề cá được phép xuất khẩu nhưng một số khác sẽ bị cấm.

Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, tạo sức ép lớn đối với thủy sản Việt Nam khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.

Nghề khai thác cá ngừ ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo thông báo ngày 1-9 của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA), quá trình rà soát đã bao quát hơn 2.500 nghề cá từ 135 quốc gia có thủy sản xuất khẩu.

Kết quả cho thấy có 89 nước được công nhận tương đương toàn phần, được phép xuất khẩu thủy sản không hạn chế vào thị trường Hoa Kỳ.

Trong khi đó, 34 nước (trong đó có Việt Nam) chỉ được công nhận tương đương một phần. Đồng thời, 12 quốc gia bị từ chối hoàn toàn, tức không nghề cá nào được phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2026.

Tại cuộc họp báo ngày 5-9, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, cho biết, theo kết quả công bố trên, Việt Nam hiện có 11 nghề cá được Hoa Kỳ công nhận tương đương và 12 nghề cá chưa được công nhận. Ông Hùng nhận định kết quả này sẽ tác động trực tiếp đến khả năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, việc chỉ được công nhận tương đương một phần sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải trình với phía Hoa Kỳ và thực thi ngay các giải pháp cần thiết trong năm nay để tránh nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu từ ngày 1-1-2026.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian để tháo gỡ vẫn còn và cần tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc trong nghề lưới kéo, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, có nhiệm vụ được cấp kinh phí để hoàn thành trước hạn trình bộ.

Theo NOAA, quy định của Hoa Kỳ về MMPA là bắt buộc với mọi quốc gia muốn xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. Danh sách công bố ngày 1-9 cũng cho thấy, ngoài Việt Nam, nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Brazil, Mexico và cả các nước ở Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia… chỉ được công nhận tương đương một phần. Đây được xem là quyết định thể hiện chính sách siết chặt kiểm soát thủy sản nhập khẩu của Hoa Kỳ trong giai đoạn tới.

PHÚC HẬU