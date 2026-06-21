Tranh tham gia cuộc thi sáng tác toàn cầu “Việt Nam - Đất nước tôi yêu” của tác giả Quynh Yen Kohnert (Bỉ). Ảnh: NVCC

Ba sự kiện trọng tâm được đón chờ gồm: Triển lãm và trao giải cuộc thi sáng tác toàn cầu “Việt Nam - Đất nước tôi yêu!”; giới thiệu “Không gian văn hóa Việt”; tọa đàm quốc tế về gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp là đơn vị đồng tổ chức sự kiện này, cùng Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài.

Tính đến hết ngày 8-6, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác toàn cầu “Việt Nam - Đất nước tôi yêu!” đã nhận được gần 70 bài dự thi với đa dạng thể loại: tranh, thơ, văn xuôi, video, trình chiếu đa phương tiện..., được gửi đến từ Bỉ, Ba Lan, lãnh thổ Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hungary, Nhật, Áo, Pháp, Czech, Thụy Sĩ, Italy... Ban giám khảo gồm giảng viên tiếng Việt tại các trường đại học ở nước ngoài, các nhà báo và chuyên gia văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Hội đồng làm việc công tâm nhằm lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Tổng giá trị giải thưởng gần 3.000 EUR.

Bên cạnh triển lãm các bức tranh dự thi tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, khách mời còn được thưởng lãm không gian văn hóa Việt đa sắc thông qua các góc trưng bày và giới thiệu tranh, trà, sách, áo dài, các sản phẩm của tổ chức phi lợi nhuận WE LOVE PHỞ, hàng thủ công mỹ nghệ... của Việt Nam.

Chuẩn bị cho tọa đàm, Ban tổ chức đã nhận được hơn 20 tham luận từ các chuyên gia về tiếng Việt và văn hóa Việt, nhà giáo, nhà hoạt động cộng đồng đăng ký trình bày theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, nhiều tham luận được chờ đón của các diễn giả đang trực tiếp giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài như cô Nguyễn Thị Mận (Cộng hòa Czech) với chủ đề “Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài”; cô Nguyễn Thị Lan Hương (Hà Lan) trình bày “Vai trò của phụ huynh trong gia đình người gốc Việt đối với việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt ở nước ngoài - Thực tiễn từ Trung tâm tiếng Việt Tulip tại Hà Lan”; cô Lê Thị Bích Hường (Italy) có tham luận “Mượn dân ca dạy tiếng Việt - Hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ở Italy”; cô Hoàng Thị Hồng Hà (Pháp) sẽ giới thiệu mô hình “Dạy và học tiếng Việt tại Pháp: sự kết nối giữa giáo dục chính quy và thực hành cộng đồng”…

Trong phần nội dung tọa đàm “Gìn giữ văn hóa Việt ở nước ngoài”, các vấn đề về bảo vệ chủ quyền, nâng cao sức mạnh mềm, ẩm thực Việt đang là đề tài nổi bật của nhiều tham luận đăng ký. Có thể kể đến là các tham luận: “Ẩm thực như một phương tiện và hình thức giao tiếp với bạn bè quốc tế của người Việt định cư ở nước ngoài” (tác giả Lê Thị Tuyết Hạnh, Canada); “Trà đặc sản Việt Nam: Góc nhìn giao thoa văn hóa ẩm thực và câu chuyện về phong vị trà Việt tại Pháp” (Vũ Thị Thu Hằng, Pháp); “Vai trò của văn hóa và vấn đề bảo vệ chủ quyền” (Trần Thu Dung, Pháp); “Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài - Đòn bẩy nâng cao Sức mạnh mềm của Việt Nam” (Mai Hải Lâm, Ba Lan)...

Chuỗi sự kiện kể trên đang được chờ đợi như một dấu mốc ấn tượng về cuộc tập hợp sức mạnh của cộng đồng người Việt nhằm lan tỏa tình yêu tiếng Việt và tôn vinh văn hóa Việt ở nước ngoài.

Tọa đàm quốc tế về gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài thu hút nhiều người nước ngoài là chuyên gia nghiên cứu về tiếng Việt và văn hóa Việt đăng ký tham gia. Cụ thể, thầy Nicolas Leymonerie - sáng lập viên Trung tâm Pháp ngữ tại Lâm Đồng, tác giả sách du lịch văn hóa ở Việt Nam, giáo viên dạy tiếng Việt cho người thuộc khối Pháp ngữ, sẽ trình bày chủ đề “Giáo trình Antenne: Phương pháp đặc biệt để dạy tiếng Việt dành cho khối Pháp ngữ”. Từ Hàn Quốc, diễn giả Martin Grossheim (giáo sư về lịch sử Việt Nam thuộc Khoa Lịch sử châu Á, Đại học Seoul) sẽ giới thiệu “Kinh nghiệm dạy tiếng Việt qua các hoạt động ngoại khóa và các tiết dạy Lịch sử Việt Nam”...

LÂM VĂN