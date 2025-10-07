Việt Nam được dự báo dẫn đầu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương với mức tăng trưởng 6,6%

Trong năm 2025, Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng là 6,6%, tiếp theo là Mông Cổ (5,9%) và Philippines (5,3%). Trung Quốc, Campuchia và Indonesia dự kiến đều tăng trưởng ở mức 4,8%.

Theo WB, tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) đang chậm lại do môi trường bên ngoài trở nên kém thuận lợi

Ngày 7-10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ấn phẩm “Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) tháng 10-2025”. Tại sự kiện, ông Aaditya Mattoo, chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực EAP của WB, nhận định khu vực này đang phải đối mặt với thách thức kép đến từ xu hướng bảo hộ thương mại và tự động hoá việc làm.

Báo cáo nêu rõ, tăng trưởng kinh tế tại khu vực EAP đang chậm lại do môi trường bên ngoài trở nên kém thuận lợi hơn và khó có thể phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026. Tăng trưởng toàn khu vực EAP dự kiến sẽ giảm xuống 4,8% trong năm 2025 và chỉ còn 4,3% vào năm 2026. Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực được dự báo sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm 2025 và chậm lại còn 4,2% vào năm 2026, chủ yếu là do tăng trưởng xuất khẩu dự kiến giảm, gói kích thích tài khóa có thể bị thu hẹp do nợ công gia tăng và các yếu tố mang tính cấu trúc khác. Khu vực EAP (không bao gồm Trung Quốc) đạt tăng trưởng dự kiến 4,4% trong năm 2025.

Cũng trong năm 2025, Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng là 6,6%, tiếp theo là Mông Cổ (5,9%) và Philippines (5,3%). Trung Quốc, Campuchia và Indonesia dự kiến đều tăng trưởng ở mức 4,8%, trong khi các quốc đảo Thái Bình Dương dự kiến tăng 2,7% và Thái Lan 2%.

Khu vực EAP đang phải đối mặt với thách thức kép: bảo hộ thương mại và tự động hoá việc làm.

Đáng lưu ý là, mặc dù bối cảnh toàn cầu xấu đi, WB đã nâng dự báo tăng trưởng cho khu vực EAP trong năm 2025 so với báo cáo tháng 4, cho thấy sự lạc quan hơn về khả năng phục hồi của chính khu vực. Tuy vậy, mô hình phát triển bao trùm thành công của khu vực đang đối mặt với những thách thức mới.

Tăng trưởng việc làm gần đây chủ yếu tập trung vào các công việc dịch vụ có năng suất thấp, thường thuộc khu vực phi chính thức, với cơ hội phát triển hạn chế. Hơn nữa, người trẻ gặp khó khăn khi tìm việc và phụ nữ vẫn tham gia lực lượng lao động ít hơn. Mặc dù dự kiến có 25 triệu người sẽ thoát nghèo trong giai đoạn 2025 - 2026, tỷ lệ dân số dễ rơi vào tình trạng nghèo hiện nay đã lớn hơn tầng lớp trung lưu ở hầu hết các quốc gia trong khu vực.

“Trong khu vực đang tồn tại một nghịch lý về việc làm - tăng trưởng kinh tế khá mạnh nhưng lại chưa tạo ra đủ việc làm có chất lượng,” ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực EAP của WB bình luận. Các chỉ số kinh tế ngắn hạn cho thấy đà tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Doanh số bán lẻ tăng nhưng niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch Covid-19. Sản xuất công nghiệp đang mạnh nhưng niềm tin của doanh nghiệp suy giảm. Xuất khẩu đã tăng tốc trước đợt tăng thuế quan gần đây nhưng các đơn hàng xuất khẩu mới đang yếu…

Báo cáo kêu gọi thực hiện các cải cách và đầu tư vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng số hóa, tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ, triển khai các chính sách đảm bảo sự tương thích giữa cơ hội việc làm và kỹ năng của người lao động. Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot và nền tảng số đòi hỏi phải có những kỹ năng mới cũng như khả năng linh hoạt, nhạy bén và thích ứng cao hơn từ các doanh nghiệp, người lao động và các nhà hoạch định chính sách.

