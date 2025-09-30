ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7%

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức họp báo công bố báo cáo kinh tế thường niên, trong đó nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 6,7%, cao hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng năm 2026 được điều chỉnh giảm nhẹ còn 6,0%.

ADB cũng điều chỉnh dự báo lạm phát giảm so với báo cáo tháng 4, phản ánh xu hướng ổn định hơn của giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu.

Theo ADB, xuất khẩu tăng tốc trước khi Mỹ áp dụng thuế quan mới và chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính phủ là hai động lực chính giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam bứt phá trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, đà phục hồi được dự báo sẽ chững lại trong nửa cuối năm do các biện pháp thuế đối ứng bắt đầu có hiệu lực.

Dù vậy, ADB đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực, nhưng cảnh báo rủi ro từ bất ổn toàn cầu và yếu tố trong nước như phối hợp chính sách thiếu đồng bộ, rủi ro tài chính hoặc chậm cải cách đầu tư công có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kích thích tăng trưởng.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, nhận định những cải cách về quản trị, minh bạch và thuế quan theo Nghị quyết 68 đang đi đúng hướng. Ông nhấn mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân – đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ còn “thiếu hụt ở giữa” – sẽ là động lực quan trọng để tạo việc làm và tăng giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Đáng lưu ý, ADB tiếp tục khuyến nghị Việt Nam cần tăng đầu tư vào hạ tầng chống chịu khí hậu, do Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 6 quốc gia dễ tổn thương nhất toàn cầu, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, cần đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ pin và hệ thống truyền tải điện.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho biết hiện khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp khoảng 25% – 30% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi FDI chiếm hơn 70%. Do đó, cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh để khơi thông tiềm năng khu vực tư nhân, đặc biệt là đầu tư vào khoa học – công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trả lời câu hỏi của báo chí về phối hợp chính sách, chuyên gia ADB nhận định chính sách tiền tệ đang ở mức phù hợp, với lãi suất tái cấp vốn 4,5% so với lạm phát 3,3%, trong khi biên độ tỷ giá 5% quanh tỷ giá trung tâm vẫn kiểm soát được biến động. Đồng Việt Nam giảm nhẹ giúp duy trì lợi thế xuất khẩu, trong khi áp lực lạm phát nhập khẩu chưa lớn do giá hàng hóa toàn cầu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ, ADB nhấn mạnh cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương, tránh tình trạng dòng vốn tín dụng ngắn hạn đổ vào các lĩnh vực rủi ro, hình thành bong bóng tài sản.

