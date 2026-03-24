Việt Nam - EU tăng cường hợp tác đầu tư, hướng tới tăng trưởng bền vững

Ngày 24-3, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức diễn đàn kinh doanh và đầu tư EU - Việt Nam với chủ đề “Chiến lược cửa ngõ toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại công bằng và phát triển bền vững. Việt Nam coi EU là đối tác tin cậy, lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược.

Đồng thời, Phó Thủ tướng kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU, qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jozef Síkela, Cao ủy phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế của EU nhấn mạnh, diễn đàn không chỉ là không gian đối thoại chính sách mà còn là nền tảng kết nối đầu tư thực chất, nhằm chuyển hóa các cam kết hợp tác thành dự án cụ thể trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Tâm điểm của diễn đàn là việc EU công bố gói đầu tư hơn 560 triệu euro dành cho Việt Nam, tập trung vào chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông bền vững và nâng cao năng lực hạ tầng. Theo Cao ủy Jozef Síkela, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong khi đó, bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cho biết, EIB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn tài chính dài hạn, chuyên môn kỹ thuật và các tiêu chuẩn cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tại diễn đàn, đại diện Chính phủ Việt Nam và EU đã chứng kiến lễ công bố các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và EU trong các lĩnh vực vận tải, logistics, y tế số và công nghiệp, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế và mở rộng chuỗi giá trị.

