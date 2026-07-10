Phát huy vai trò cầu nối của đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt Nam - Philippines

Ngày 10-7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao ASEAN, các bộ, ngành, tổ chức nhân dân, doanh nghiệp, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Philippines và cộng đồng Philippines tại Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn ôn lại chặng đường 50 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (12-7-1976 – 12-7-2026). Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã phát triển trên nhiều lĩnh vực; kim ngạch thương mại song phương đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025. Hiện Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 6-2026, Việt Nam và Philippines đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Ông Phan Anh Sơn cho biết, thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam và các đối tác nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines.

Hai bên sẽ phát huy vai trò cầu nối của đối ngoại nhân dân trong kết nối các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và địa phương hai nước, qua đó hỗ trợ hợp tác thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Đồng thời, tăng cường kết nối thế hệ trẻ, từng bước hình thành các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả, sinh viên và doanh nhân trẻ; khuyến khích xây dựng các sáng kiến chung về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines. Ảnh: ĐÌNH HÒA

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ là minh chứng cho nỗ lực của Philippines và Việt Nam trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định, cộng đồng người Philippines tại Việt Nam cho thấy môi trường làm việc thuận lợi, cởi mở tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết của hai nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên lãnh thổ của nhau.

Theo Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III, sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Philippines - Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

MINH ANH