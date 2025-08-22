Việt Nam và Bhutan ra thông cáo chung

Ngày 22-8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam . Hai bên đã ra thông cáo chung về kết quả chuyến thăm.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22-8

Trong thông cáo chung, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bhutan, đồng thời mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như hợp tác đa phương trong khu vực và trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao sáng kiến chiến lược Thành phố Chánh niệm Gelephu, với mục tiêu trở thành mô hình tiên phong toàn cầu về phát triển đô thị dựa trên giá trị và tính tái sinh, kết hợp các giá trị truyền thống của Bhutan và di sản tinh thần Phật giáo với các khuôn khổ pháp lý được quốc tế công nhận. Việt Nam cũng hoan nghênh những cơ hội đầu tư mà các cụm kinh tế cốt lõi của sáng kiến này mang lại.

Quốc vương Bhutan bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam, cũng như tinh thần sáng tạo, kiên cường của người dân Việt Nam và con đường hiện đại hóa năng động của đất nước.

Các nhà lãnh đạo hai bên cũng ghi nhận di sản văn hóa, tôn giáo giàu bản sắc mà Việt Nam và Bhutan cùng chia sẻ và cùng cam kết tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác tôn giáo, thông qua phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, trao đổi đoàn chính thức và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực công tác tôn giáo.

Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức giao lưu học giả, tăng ni, phật tử; tổ chức các chương trình tâm linh, nghỉ dưỡng và giảng dạy thiền định; hợp tác bảo tồn, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và di sản thiên nhiên; phối hợp giữa các bảo tàng và cơ quan lưu trữ; nghệ thuật biểu diễn và di sản ẩm thực; phát triển hệ thống tri thức truyền thống.

Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong muốn khởi động đàm phán về Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư cùng các văn kiện khác giữa Bhutan và Việt Nam; nghiên cứu khả năng thảo luận và đàm phán các bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và đầu tư trong tương lai.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ về khung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Bhutan; bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan.

Lãnh đạo hai nước nhất trí giao Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Bhutan duy trì tham vấn thường xuyên nhằm rà soát, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ cả song phương và đa phương, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm và phối hợp thúc đẩy các ưu tiên chung.

