Viết tiếp bài ca tuổi trẻ tình nguyện

Cùng với hoạt động an sinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên TPHCM còn phát huy vai trò tiên phong trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Giữa khu phố Vườn Vũ, phường Tân Uyên (TPHCM), căn nhà nhỏ của bà Vũ Thị Hòa từng xuống cấp nghiêm trọng do mái tôn cũ nát, tường nứt, nền sụt lún. Bà Hòa tuổi đã cao, sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị bệnh và sống một mình trong căn nhà tình nghĩa được xây dựng từ rất lâu, chắt chiu qua từng mùa mưa nắng.

Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM bàn giao nhà cho bà Vũ Thị Hòa, phường Tân Uyên, TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

Từ câu chuyện đời thường ấy, một hành trình đẹp của tuổi trẻ TPHCM đã được khơi mở. Sau Đại hội đại biểu Đoàn các Cơ quan Đảng TPHCM, Ban Thường vụ Đoàn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với quyết tâm biến tinh thần hành động thành những công trình an sinh cụ thể, bền vững. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo nhà ở cho người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đoàn các Cơ quan Đảng TPHCM đã chọn sửa chữa căn nhà của bà Hòa làm công trình khởi đầu. “Bà lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại sống một mình trong điều kiện như vậy rất vất vả. Chúng tôi mong có thể giúp bà an tâm hơn để điều trị bệnh”, anh Nguyễn Phúc Hậu, Phó Bí thư Đoàn các Cơ quan Đảng TPHCM, chia sẻ.

Từ ngày 1-7, Thành đoàn TPHCM tổ chức 354 đội hình “Bình dân học vụ số”, thu hút hơn 190.962 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia các lớp học kỹ năng số. Đội hình đã hỗ trợ hơn 40 buổi chỉnh lý hồ sơ, với tổng số hơn 6.000 hồ sơ được chỉnh lý. Cùng với đó, Thành đoàn TPHCM chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Toàn chiến dịch đã thực hiện các công trình cải tạo cảnh quan kênh rạch, duy trì mô hình “Công viên không rác”, xây dựng 140 “Tuyến đường, hẻm văn minh”; hình thành 135 chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; xây dựng 286 không gian xanh, khu dân cư không rác; cải tạo, nâng cấp nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng và trồng mới hơn 42.040 cây xanh. Các đơn vị đồng loạt ra quân xóa bảng quảng cáo sai quy định; xử lý 134 điểm rác tồn đọng; lắp đặt 156 thùng rác; sơn sửa trường học, tuyến hẻm; chỉnh trang hệ thống điện, lan can chung cư; đồng thời tổ chức 176 hoạt động làm sạch sông Sài Gòn.

Sau 3 tuần thi công, ngày 28-11, căn nhà được hoàn thiện khang trang với mái tôn mới, nền gạch sạch sẽ, cửa kính đón ánh sáng trời. Trong ngày bàn giao, bà Hòa xúc động đi khắp căn nhà, không giấu được niềm vui: “Mấy hôm nay tôi mừng đến mất ngủ!”... Theo anh Nguyễn Phúc Hậu, từ công trình này, Đoàn các Cơ quan Đảng TPHCM tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về vùng ngoại thành, biên giới, hải đảo, góp phần lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng, cách đẹp nhất để tuổi trẻ khẳng định lý tưởng và trách nhiệm của mình.

Khẳng định vai trò tiên phong

Đều đặn mỗi cuối tuần, tại văn phòng khu phố 52 (phường Phú Thọ Hòa), màu áo xanh tình nguyện thân quen lại hiện diện. Những đoàn viên, thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và làm quen với ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận tiện ích số dễ dàng, gần gũi hơn trong đời sống hàng ngày.

Anh Lê Quang Huy, Bí thư Chi đoàn khu phố 52, cho biết, các bạn trẻ mong muốn trở thành cầu nối, hỗ trợ người dân từng bước làm quen, thao tác thành thạo trên điện thoại, máy tính để việc giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng hơn. “Qua mỗi buổi hướng dẫn, nhìn người dân yên tâm hơn khi tự mình sử dụng được các tiện ích số, chúng tôi càng thấy rõ vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng chính quyền, phục vụ người dân từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất”, anh Lê Quang Huy chia sẻ.

Được các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, chị Phan Thị Thùy Dương (sinh năm 1987, nhiều năm gắn bó với nghề kinh doanh vải áo dài) phấn khởi chia sẻ: “Trước đây tôi khá lúng túng trong việc kê khai, nộp thuế điện tử, nhưng nhờ các bạn trẻ hướng dẫn tận tình trên điện thoại, mọi thao tác giờ đã trở nên nhanh gọn, dễ thực hiện hơn rất nhiều”.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh nhìn nhận, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp đã khẳng định vai trò tiên phong, trở thành lực lượng quan trọng góp phần đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn. Chính quyền địa phương 2 cấp là mô hình mới, yêu cầu sự phối hợp và thích ứng rất cao. Trong bối cảnh đó, sự xung kích của đoàn viên, thanh niên trở thành yếu tố then chốt góp phần để bộ máy hoạt động hiệu quả và gần dân. Từng sáng kiến, từng việc làm của thanh niên đã và đang biến cải cách hành chính, chuyển đổi số thành giá trị thiết thực, bồi đắp niềm tin của người dân vào chính quyền.

- Đồng chí PHẠM CHÁNH TRỰC, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Bí thư Thành đoàn TPHCM: Sẵn sàng xung kích trong mọi phong trào thi đua yêu nước Tôi từng có một thời tuổi trẻ gắn bó sâu đậm với Thành đoàn và phong trào thanh niên thành phố, chứng kiến nhiều thế hệ thanh niên TPHCM đi qua gian khó vẫn luôn giữ trọn niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến. Bởi vậy, trước thềm Đại hội, bản thân tôi cảm thấy rất xúc động. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Đoàn 3 địa phương. Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tuổi trẻ thành phố - giai đoạn của sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Chủ đề của Đại hội là “Tuổi trẻ TPHCM khát vọng - sáng tạo - xung kích - bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần mà thế hệ trẻ hôm nay quyết tâm thể hiện. Tôi mong rằng sau đại hội, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên đều được truyền thêm ngọn lửa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới. Quan trọng hơn, các bạn phải biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể trong lao động, học tập, lập thân lập nghiệp và lập công đáp đền cho Tổ quốc, sẵn sàng xung kích trong mọi phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. - Đại úy VÕ THỊ BÍCH PHƯƠNG, Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023: Điểm tựa tin cậy cho đoàn viên, thanh niên Là đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Công an TPHCM tham dự Đại hội, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tin tưởng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt nhiệm kỳ mới sẽ là lực lượng vừa “hồng” vừa “chuyên”, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự là điểm tựa tin cậy cho đoàn viên, thanh niên. Chắc chắn với sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, tuổi trẻ thành phố sẽ cùng thanh niên trên cả nước phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. CẨM TUYẾT - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG ghi

CẨM TUYẾT - THU HOÀI