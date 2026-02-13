Tết đoàn viên từ nghĩa tình thành phố Bác

Tết Nguyên đán là dịp mọi người mong muốn sum họp cùng gia đình, nhất là với những người con xa quê. Bằng những cách làm thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại TPHCM, nhiều công nhân, sinh viên, người lao động xa quê đã được đón cái tết đoàn viên cùng người thân nơi quê nhà.

Kịp tảo mộ và gói bánh chưng

Trong những ngày cuối năm vội vã, chúng tôi nhận được cuộc gọi của chị Đặng Thị Huyền, công nhân Công ty CP Dệt may Gia An (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), thông báo: “Gia đình em về tới quê và kịp cùng cả nhà đi tảo mộ ông bà. Em cũng cùng mẹ sắm sửa đồ dùng trong nhà và chuẩn bị gói bánh chưng. 10 năm rồi em mới có niềm hạnh phúc này”. Cuộc gọi ngắn gọn nhưng đầy niềm vui và cảm xúc của chị Huyền sau thời gian dài mới được đón tết sum vầy cùng gia đình nơi quê nhà Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà tiễn công nhân về quê trên chuyến xe công đoàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hôm chuẩn bị về quê trên chuyến tàu công đoàn ở ga Sài Gòn (ngày 10-2), chị Huyền xúc động chia sẻ, đã 10 năm vợ chồng chị và 2 con đón tết xa quê. Mỗi độ xuân về, chị rất muốn được về quê, song do thu nhập làm công nhân của vợ chồng chị chỉ đủ chi tiêu, tiền thuê nhà trọ và lo cho con ăn học, trong khi cứ đến dịp tết là vé tàu xe lại tăng nên vợ chồng chị không dám về. Năm nay được hỗ trợ vé khứ hồi cho cả nhà, chị Huyền tiết kiệm được gần 20 triệu đồng. Chị sẽ dùng số tiền ấy biếu ba mẹ hai bên và sắm sửa để cả nhà có một cái tết ấm áp sau nhiều năm mong đợi.

Trong hàng ngàn sinh viên được hỗ trợ vé xe về quê đón tết cùng gia đình có bạn Nguyễn Tú Linh, sinh viên năm 2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM (quê Gia Lai). Trận bão lũ năm qua đã khiến gia đình Linh bị thiệt hại nặng cả về hoa màu lẫn nhà cửa. “Em tranh thủ những ngày nghỉ tết để giúp ba mẹ các công việc trong gia đình. Những ngày tết được về nhà, ở bên ba mẹ là niềm hạnh phúc lớn của em”, Linh bày tỏ.

Là lao động tự do, bà Trần Thị A (70 tuổi, quê Gia Lai, làm nghề mua ve chai tại TPHCM hơn 10 năm) dâng tràn niềm vui khi được hỗ trợ vé xe về quê trong những ngày tết cận kề. “Ông nhà tôi mất đã 5 năm, tôi về quê dịp này để đi tảo mộ và nấu mâm cơm cúng ông bà. Cả năm xa quê vất vả, tết được về quê ở trong căn nhà ấm áp, đó là niềm hạnh phúc của tôi”, bà A tâm sự.

Tết đến với mọi người

Hiện TPHCM có hơn 7 triệu lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, trong đó hơn 60% là người lao động xa quê. Với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công đoàn TPHCM tổ chức nhiều chương trình giúp công nhân lao động xa quê được đón tết đầm ấm, vui tươi.

Công đoàn TPHCM dự kiến chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động thông qua nhiều hình thức; trong đó có hỗ trợ 2.993 đoàn viên, người lao động tham gia “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”, hỗ trợ vé máy bay cho 820 người, đưa khoảng 5.000 người về quê bằng xe... Các chuyến xe miễn phí đưa, đón công nhân về quê cũng được công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp thực hiện. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân, Công đoàn TPHCM còn phối hợp Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương các cấp thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên ở lại thành phố những ngày tết.

Đối với những công nhân không có điều kiện về quê, phải ở lại TPHCM trong những ngày tết, Công đoàn TPHCM phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo: tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà; tổ chức gói và tặng bánh chưng, bánh tét; trực tiếp đến các khu nhà trọ để tổ chức tiệc tất niên, mang không khí tết ấm áp đến với người lao động xa quê.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hàng trăm chuyến xe 0 đồng đã lăn bánh, đưa những người con xa quê về nhà, hứa hẹn một cái tết đoàn viên ấm áp và nghĩa tình. Bên cạnh các chuyến xe được tổ chức quy mô lớn, số lượng đông, những chuyến xe do các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện để đưa lao động tự do, người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện ở TPHCM về quê đón tết đầm ấm cũng đã lăn bánh. Các chuyến xe chở niềm vui ấy mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, khi ngoài việc được hỗ trợ vé xe, người về quê còn được tặng quà tết, lì xì. Những tình cảm này giúp lao động xa quê có cái tết đoàn viên bên gia đình.

THÁI PHƯƠNG