Vĩnh Long: Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên Sở Y tế để lừa đảo chuyển tiền

Ngày 10-6, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ, nhân viên của sở hoặc thành viên các đoàn kiểm tra liên ngành để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn.

Theo phản ánh từ nhiều cơ sở hành nghề y, dược, thời gian gần đây xuất hiện các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là nhân viên Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long hoặc thành viên đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn thẩm định hành nghề y, dược. Các đối tượng thông báo sắp có đoàn kiểm tra đến làm việc và yêu cầu cơ sở phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “hỗ trợ tiếp đoàn”.

Không chỉ vậy, một số đối tượng còn gọi điện yêu cầu các cơ sở đăng ký tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn do Sở Y tế tổ chức, đồng thời đề nghị chuyển tiền phí tham dự vào tài khoản được cung cấp.

Trước tình trạng trên, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẳng định không có bất kỳ chủ trương, chỉ đạo hay yêu cầu nào liên quan đến việc thu tiền để tiếp đoàn kiểm tra hoặc đăng ký tham gia các lớp tập huấn thông qua hình thức chuyển khoản cá nhân. Mọi hoạt động kiểm tra, thẩm định và đào tạo của ngành y tế đều được thực hiện theo quy định, có thông báo chính thức đến các đơn vị liên quan.

Sở Y tế nhận định đây là hành vi mạo danh cơ quan nhà nước nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đơn vị đề nghị các cơ sở hành nghề y, dược, các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường và trạm y tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin để người dân và các tổ chức liên quan nâng cao cảnh giác.

Đồng thời, khuyến cáo không chuyển tiền vào các tài khoản lạ theo yêu cầu qua điện thoại; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

TÍN HUY