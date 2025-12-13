Công an Hà Nội đẩy nhanh xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Sáng 13-12, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại lễ phát động, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường, đồn công an thi đua “ba nhất”: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.

Theo nội dung lễ phát động, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 16-3-2026, Công an TP Hà Nội giao các đơn vị, lực lượng thực hiện 7 nhóm chỉ tiêu chung và 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể, bao gồm các lĩnh vực: bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trong đó, Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng giải quyết hiệu quả các “điểm nghẽn” trên địa bàn thành phố. Điển hình là 4 điểm nghẽn về "ùn tắc giao thông, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Cùng với đó, sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự.

Trong đợt cao điểm trên, Công an TP Hà Nội sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí.

Đối với những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm, Công an TP Hà Nội đặt mục tiêu điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất, phối hợp với viện kiểm sát, tòa án cùng cấp lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe.

Bên cạnh đó, trong thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lực lượng công an sẽ có phương án phòng ngừa ùn tắc giao thông; duy trì trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố.

ĐỖ TRUNG