Bắt giữ đối tượng trốn trại giam, mang theo súng đạn

Lực lượng Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt giữ Lý Văn Vũ, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự, sau nhiều tháng bỏ trốn khỏi trại giam và bị truy nã.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lý Văn Vũ

Trưa 12-12, thông tin từ lãnh đạo Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng truy nã Lý Văn Vũ (sinh năm 1989, quê ở Thái Nguyên) - là phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La), bỏ trốn khi đang thi hành án. Lý Văn Vũ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

Lý Văn Vũ là phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại giam Yên Hạ, về tội đe dọa giết người, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 22-5-2025, Vũ bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ. Ngày 23-5, Trại giam Yên Hạ đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã chỉ đạo Trại giam Yên Hạ tổ chức truy bắt; đồng thời, lực lượng của Cục đã có nhiều tổ công tác lần theo dấu vết của đối tượng; đồng thời đề nghị công an các địa phương hỗ trợ truy bắt. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vượt rừng, lội suối, lần theo dấu vết, nhưng đối tượng đã nhanh chân trốn thoát.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lý Văn Vũ

Sau khi trốn khỏi trại giam, Vũ ẩn nấp trong rừng ở tỉnh Lào Cai (khu vực Yên Bái trước đây) khoảng 14-15 ngày. Trong quá trình trốn chạy, Vũ đã trộm 1 xe máy của người dân, sau đó tháo bỏ biển số rồi di chuyển đến nhiều tỉnh phía Bắc. Để tránh bị phát hiện, Vũ thường đi ban đêm, đường mòn, rừng núi, hiểm trở, ngủ đêm ở nhà hoang, không đến chỗ đông người,...

Quá trình xác minh từ các nguồn nghiệp vụ và người dân, lực lượng chức năng xác định Vũ sau đó đã bỏ trốn vào Tây Ninh rồi sang Campuchia. Tiếp đó, từ Campuchia, đối tượng về Việt Nam, đến Nghệ An, vượt biên sang Lào, sau đó quay lại Việt Nam, ra Hà Nội, rồi vào Hà Tĩnh.

Thu giữ khẩu súng và đạn

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11-12, Vũ đi vào khu vực phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh). Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Vũng Áng đã kịp thời triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại thời điểm bị bắt, Vũ mang theo 1 khẩu súng colt xoay và hàng chục viên đạn để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lý Văn Vũ

Ngay khi Công an Hà Tĩnh bắt được đối tượng Lý Văn Vũ, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã trực tiếp đến Hà Tĩnh cảm ơn lực lượng truy bắt, chỉ đạo lực lượng chức năng đưa phạm nhân về trại giam Yên Hạ để tiếp tục đấu tranh, khai thác.

DƯƠNG QUANG