Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nữ sinh sau hơn 10 ngày mất tích

SGGPO

Tối 12-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải) sau nhiều ngày mất tích.

z72869936852577fc3777539e79f25b04bf1d12306ee0b-1764731607366258658754.jpg
Cặp của nạn nhân được tìm thấy trên bờ sông Krông Ana

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T. trên sông Sêrêpôk (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

Vị trí phát hiện thi thể cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách của T. khoảng 4km.

Trước đó, sáng 1-12, em T. đến trường học bình thường; chiều cùng ngày, em đi học thêm và không về nhà. Người thân tìm mọi cách liên lạc nhưng không có thông tin về em.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. gần bờ sông Krông Ana (xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), cách nhà khoảng 80km. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm theo sông Krông Ana và sau hơn 10 ngày mới phát hiện được thi thể nạn nhân.

Sự việc xảy ra khiến gia đình, bạn bè và thầy cô không khỏi bàng hoàng, đau xót.

MAI CƯỜNG

