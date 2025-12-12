Lâm Đồng: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị đâm thủng bụng, tử vong

Do mâu thuẫn, một người ở tỉnh Lâm Đồng bị bạn nhậu đâm thủng bụng, tử vong tại bệnh viện.

Ngày 12-12, thông tin từ Công an xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cho biết nghi phạm dùng hung khí đâm tử vong bạn nhậu đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11-12, Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.L. (sinh năm 1990, thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa) về việc em ruột là N.M.T. (sinh năm 1993) bị bạn nhậu dùng hung khí tấn công tại một quán nhậu ở thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa.

Quán nhậu nơi xảy ra sự việc

Theo xác minh ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, anh T. nhậu cùng Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1996, cùng ngụ xã Phan Rí Cửa) thì xảy ra mâu thuẫn. Thái lấy con dao mang theo người đâm vào vùng bụng của anh T., khiến nạn nhân bị thủng bụng. Sau đó, anh T. được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong vào sáng 12-12.

Sau khi gây ra sự việc, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 11-12, Thái đến Công an xã Phan Rí Cửa trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xã Phan Rí Cửa và các đơn vị liên quan đã thu giữ hung khí, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục điều tra vụ việc.

NGUYỄN TIẾN