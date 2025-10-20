Vĩnh Long hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 1 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Ngày 20-10, Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Thái Nguyên để chia sẻ, động viên và hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 gây ra.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng tỉnh Thái Nguyên 1 tỷ đồng khắc phục thiên tai. Ảnh: QH

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và với tinh thần “tương thân tương ái”, tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng 1 tỷ đồng để góp phần cùng Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn Vĩnh Long đã đến một vài nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão để trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 5 hộ dân bị thiệt hại lớn trong chăn nuôi, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Ảnh: QH

Hành động nghĩa tình này không chỉ thể hiện tình đoàn kết keo sơn giữa các địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng – những giá trị quý báu đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đồng chí Lê Văn Hẳn thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: QH

Đồng chí Lê Văn Hẳn bày tỏ “Khi đến tận nơi, chứng kiến cảnh tượng tan hoang sau thiên tai mới thấy hết nỗi mất mát của bà con". Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lê Văn Hẳn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà Thái Nguyên đang gánh chịu sau bão.

Tính đến 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận đóng góp từ hơn 1.000 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và lũ, lụt sau bão số 11 gây ra, góp thêm nguồn cổ vũ, động viên, giúp bà con vùng lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

TÍN HUY