Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ bà con vùng bão lũ 12 tỷ đồng

Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ 12 tỷ đồng nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao thư cảm ơn Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 16-10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài số tiền 12 tỷ đồng nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Trao số tiền ủng hộ cho Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước tích cực ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với đồng bào các tỉnh đang bị thiệt hại bởi bão lũ.

Tính đến hết ngày 13-10, số tiền quyên góp của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước là hơn 12 tỷ đồng. Phần lớn số tiền trên đã được gửi vào tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống như Đức, Pháp, Séc, Lào, Campuchia… với số tiền quyên góp lên tới hàng tỷ đồng, có những địa bàn mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống nhưng vẫn rất tích cực tổ chức các hoạt động quyên góp và đã sớm chuyển khoản vào tài khoản MTTQ Việt Nam như kiều bào tại Cuba số tiền 154 triệu đồng, Mông Cổ số tiền 181 triệu đồng, Belarus số tiền 19 triệu đồng...

Các hình thức quyên góp rất đa dạng như tổ chức đêm nhạc từ thiện, trực tiếp cầm thùng quyên góp kêu gọi tại các trung tâm thương mại… để kêu gọi ủng hộ đồng bào. Hiện tại, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang tiếp tục tổ chức các hoạt động quyên góp, số tiền ủng hộ sẽ tiếp tục được tổng hợp và chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến thời điểm này, số tiền ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã lên tới trên 1.000 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ trước mắt số tiền 500 tỷ đồng với cam kết đồng hành cùng MTTQ Việt Nam hỗ trợ kịp thời tới các gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão chồng bão, lũ chồng lũ những ngày qua.

MTTQ Việt Nam cam kết sẽ sử dụng nguồn lực ủng hộ đúng mục đích, hiệu quả, phân bổ đúng địa chỉ và theo đúng quy định của pháp luật.

LÂM NGUYÊN