Đối tác quốc tế hỗ trợ người dân vùng bão lũ gần 5,7 triệu USD

Đến sáng 16-10, đã có gần 5,7 triệu USD từ các đối tác quốc tế hỗ trợ người dân ở vùng mưa bão, lũ lụt tại phía Bắc Việt Nam.

Sáng 16-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 22 giờ ngày 15-10, nhiều đại sứ quán và tổ chức, đối tác quốc tế đã triển khai hoặc đang có thông báo viện trợ khẩn cấp cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 10, bão số 11 và mưa lũ sau bão ở Việt Nam. Tổng kinh phí viện trợ gần 5,7 triệu USD.

Lô hàng của Chính phủ Australia gửi qua sân bay Nội Bài (Hà Nội) hỗ trợ người dân vùng lũ tại tỉnh Bắc Ninh, đêm 14-10

Trong đó, Đại sứ quán Australia hỗ trợ hơn 1,93 triệu USD, Đại sứ quán Hàn Quốc 1 triệu USD, Liên minh châu Âu (EU) 532.000 USD, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo (AHA Centre) 216.000 USD, Đại sứ quán Canada 50.000 USD, UN Women 85.000 USD, Samaritan’s Purse 280.000 USD, Habitat for Humanity Việt Nam 76.000 USD, World Vision 350.000 USD, CRS 100.000 USD, Plan International 58.000 USD, HWA 30.000 USD, Care International 150.000 USD, ActionAid Việt Nam 29.300 USD, Save the Children 180.000 USD,...

Tại Việt Nam, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam viện trợ 3.700 thùng mì ăn liền.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, nguồn viện trợ chủ yếu gồm tiền mặt, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ bếp, vật tư sửa chữa nhà cửa, mì ăn liền, nước sạch cùng các đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và học tập.

Các hoạt động cứu trợ đã và sẽ tiếp tục được phân bổ đến các tỉnh chịu thiệt hại nặng như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 15-10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá thiệt hại do bão số 11 và chỉ đạo khôi phục sản xuất sau bão, thúc đẩy sản xuất cây vụ Đông tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

PHÚC HẬU