Hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại nặng sau lũ lụt

Ngày 15-10, thông tin từ Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA) cho biết, trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10, 11 và mưa lớn kéo dài gây ra tại nhiều tỉnh ở phía Bắc, hiệp hội vừa có công văn kêu gọi toàn thể hội viên, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm chung tay hỗ trợ đồng bào, hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng ở vùng lũ lụt.

Người nuôi gia cầm ở tỉnh Thái Nguyên từng thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ tháng 6-2025. Ảnh tư liệu

Theo VPA, mưa lũ tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Nội đã gây thiệt hại lớn về tài sản, chuồng trại và vật nuôi. Hàng chục ngàn con gia súc và hàng trăm ngàn con gia cầm bị cuốn trôi, khiến nhiều hộ dân và doanh nghiệp rất khó khăn.

Theo VPA, nhu cầu cấp thiết hiện nay là vật tư, con giống, hóa chất khử trùng, vật liệu sửa chữa chuồng trại và thức ăn chăn nuôi. Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp, đặc biệt là hội viên, tham gia bằng hình thức hỗ trợ trực tiếp hoặc đóng góp qua văn phòng hiệp hội để đảm bảo phân bổ hợp lý, đúng đối tượng. Đồng thời, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cần gửi báo cáo cụ thể về thiệt hại để hiệp hội tổng hợp, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét phương án hỗ trợ.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: DUY CHIẾN

PHÚC HẬU