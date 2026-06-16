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Vĩnh Long: Hai trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa

SGGPO

Ngày 16-6, UBND xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ngành chức năng địa phương đã đến chùa Huệ Năng (ấp An Quới 1, xã Ba Tri) để tiếp nhận và bàn giao 2 trẻ bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nuôi dưỡng.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13-6, một phật tử tại chùa Huệ Năng phát hiện một bé trai khoảng 4 tuổi và một bé gái khoảng 18 tháng tuổi đang đứng bên ngoài, quần áo ướt sũng do mưa.

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Hai trẻ bị bỏ rơi được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long

Người này đã nhanh chóng đưa hai trẻ vào bên trong, thay quần áo, sưởi ấm và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, sức khỏe của hai trẻ ổn định. Ngay sau đó, nhà chùa trình báo vụ việc với chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Đảng ủy, UBND xã Ba Tri đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định đối với trẻ em bị bỏ rơi.

Sau thời gian thông báo, tìm kiếm thân nhân nhưng chưa có kết quả, địa phương phối hợp đưa hai trẻ đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng.

TÍN HUY

Từ khóa

Đảng ủy xã Ba Tri Ba Tri Nhà chùa Thay quần áo Bỏ rơi Phật tử Sưởi ấm Nuôi dưỡng

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