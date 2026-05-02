Vĩnh Long: Xử lý vụ dùng AI tạo hình ảnh cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần

Tối 2-5, Công an xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã làm rõ thông tin “cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần” là không đúng sự thật. Hình ảnh được xác định có dấu hiệu chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là thông tin không đúng sự thật

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1-5, hai cha con ông Lý Thiên V. và Lý Gia D. (ngụ ấp 1, xã Tiểu Cần) phát hiện hình ảnh được cho là có 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6 và trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm tiếp nhận tin báo vào buổi tối, điều kiện ánh sáng hạn chế nên chưa thể kiểm chứng thực tế.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn người dân, Công an xã Tiểu Cần đã khẩn trương báo cáo UBND xã, đồng thời đăng tải thông tin trên fanpage chính thức để cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế xuống sông, không tụ tập hiếu kỳ.

Lực lượng công an phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực địa trên đoạn sông dài khoảng 3km nhưng không phát hiện dấu vết cá sấu. Cơ quan chức năng nhận định hình ảnh có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi được tạo dựng bằng AI.

Làm việc với cơ quan công an, Lý Gia Dĩnh thừa nhận dùng công nghệ AI ghép thêm hình ảnh cá sấu.

Hiện Công an xã Tiểu Cần đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi cung cấp, lan truyền thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật.

TÍN HUY