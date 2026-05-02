Sau 3 ngày nghỉ lễ, xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2-5, Công an các địa phương đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 40,1 tỷ đồng.

Chiều 2-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo cơ quan chức năng, trong ngày, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Nếu tính chung cả 3 ngày nghỉ, toàn quốc có 65 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn các chủ phương tiện. Ảnh: CACC

Trong ngày 2-5, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận tin báo vi phạm từ các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và người dân đối với 8 trường hợp.

Cũng trong ngày, Công an các địa phương đã phát hiện hơn 14.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và đã lập biên bản xử lý. Qua đó, tạm giữ hơn 3.800 xe mô tô, 67 xe ô tô và nhiều phương tiện khác, tước hơn 400 giấy phép lái xe các loại.

Riêng ngày 2-5, Công an các địa phương đã phát hiện hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tính chung cả 3 ngày nghỉ, có hơn 8.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

ĐỖ TRUNG