Xã hội

Giao thông

Người dân trở lại TPHCM đông, cửa ngõ miền Tây kẹt xe kéo dài

SGGPO

Chiều 2-5, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, lượng lớn người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM khiến nhiều tuyến giao thông cửa ngõ như quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe nghiêm trọng.

1.jpg
Rất đông phương tiện di chuyển trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: NGỌC PHÚC

Trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng về TPHCM), từ trưa 2-5, phương tiện rất đông, di chuyển chậm. Riêng đoạn từ Km49 đến Km38, phương tiện ùn ứ kéo dài.

Cũng trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại km17 đoạn qua Tây Ninh theo hướng về TPHCM, vụ va chạm giữa 2 ô tô khiến giao thông ùn ứ kéo dài nhiều km.

Càng về chiều tối, phương tiện lưu thông trên tuyến Mỹ Thuận - Trung Lương - TPHCM (hướng về TPHCM) càng đông. Tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra. Trước tình hình này, lúc 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đóng đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng đi TPHCM) tại nút giao giao Thân Cửu Nghĩa để điều tiết giao thông.

KET XE CAO TOC..png
Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận kẹt xe nghiêm trọng tại đoạn nút giao Thân Cửu Nghĩa. Ảnh: NGỌC PHÚC
ketxe.jpg
ketxe1.jpg
ketxe4.jpg

Trong chiều 2-5, giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, ngã tư Long Kim (Tây Ninh) cũng xảy ra kẹt xe nghiêm trọng ở chiều về TPHCM. Dòng phương tiện chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh.

NGỌC PHÚC - QUANG VINH

Từ khóa

cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận kẹt xe ùn ứ giao thông sau lễ đường về tphcm TPHCM-Trung Lương

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn