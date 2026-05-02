Người dân trở lại TPHCM đông, cửa ngõ miền Tây kẹt xe kéo dài

Chiều 2-5, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, lượng lớn người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM khiến nhiều tuyến giao thông cửa ngõ như quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe nghiêm trọng.

Trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng về TPHCM), từ trưa 2-5, phương tiện rất đông, di chuyển chậm. Riêng đoạn từ Km49 đến Km38, phương tiện ùn ứ kéo dài.

Cũng trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại km17 đoạn qua Tây Ninh theo hướng về TPHCM, vụ va chạm giữa 2 ô tô khiến giao thông ùn ứ kéo dài nhiều km.

Càng về chiều tối, phương tiện lưu thông trên tuyến Mỹ Thuận - Trung Lương - TPHCM (hướng về TPHCM) càng đông. Tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra. Trước tình hình này, lúc 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đóng đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương (hướng đi TPHCM) tại nút giao giao Thân Cửu Nghĩa để điều tiết giao thông.

Trong chiều 2-5, giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, ngã tư Long Kim (Tây Ninh) cũng xảy ra kẹt xe nghiêm trọng ở chiều về TPHCM. Dòng phương tiện chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh.



