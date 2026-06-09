Tự ý dùng thuốc phá thai mua trên mạng, sản phụ nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) vừa tiếp nhận một sản phụ mang thai 28 tuần tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi tự ý mua thuốc phá thai trên mạng để sử dụng tại nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo, phá thai bằng thuốc chỉ được thực hiện khi có chỉ định và theo dõi của nhân viên y tế.

Sau khi dùng thuốc, sản phụ xuất hiện các dấu hiệu bất thường và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tuy nhiên thai nhi đã không thể giữ được. Sản phụ may mắn được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến cáo, phá thai bằng thuốc chỉ được thực hiện khi có chỉ định và theo dõi của nhân viên y tế. Việc tự ý mua thuốc trên mạng, đặc biệt đối với thai lớn, có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như băng huyết, nhiễm trùng, ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sản phụ tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc phá thai khi chưa được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa, không làm theo hướng dẫn từ những nguồn thông tin không chính thống. Khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc mang thai ngoài ý muốn, cần đến các cơ sở y tế uy tín để được hỗ trợ an toàn và đúng chuyên môn.

KHÁNH CHI