Đón hè "bổ ích" cho trẻ rối loạn phát triển tại Phòng khám Tâm Thần và Tâm lý nhi khoa 315

Mùa hè là thời gian các bé được nghỉ ngơi, vui chơi ở nhà nhiều hơn. Tuy nhiên, đối với những trẻ có các bệnh về tâm thần hoặc tâm lý chưa ổn định, việc ở nhà một mình hoặc ít tiếp xúc với người thân sẽ làm tăng cảm giác bị bỏ rơi. Hãy đưa bé đến với những buổi trị liệu được thiết kế như những chuyến "vui chơi" trong hè cùng Phòng khám Tâm Thần và Tâm lý nhi khoa 315

Nhiều phụ huynh thường hỏi: “Con tôi tự kỷ nặng hay nhẹ?”. Tuy nhiên, nên hiểu theo hướng: trẻ cần mức độ hỗ trợ cao hay thấp. Nói một cách nhẹ nhàng hơn, chính xác hơn và tránh tạo cảm giác dán nhãn trẻ tự kỷ ngay. Bởi vì không thể đánh giá mức độ tự kỷ chỉ bằng việc nhìn bên ngoài, không thể chỉ dựa vào việc trẻ có nói được hay không, mỗi trẻ rối loạn phổ tự kỷ có biểu hiện và nhu cầu hỗ trợ khác nhau và mức độ hỗ trợ cần dựa trên đánh giá nhiều mặt.

Tham vấn bác sĩ để xác định trẻ có mắc ADHD hay không?

Sau khi đã thăm khám và đánh giá đầy đủ, gia đình có thể cho bé tham gia Chương trình mùa hè có chủ đề Hè Vui Cùng Con 315 tại Phòng khám Phòng khám Tâm Thần và Tâm lý nhi khoa 315. Đây là chương trình nửa buổi dành cho trẻ 2–6 tuổi có rối loạn phát triển, trẻ rối loạn phổ tự kỷ hoặc trẻ đang được gia đình theo dõi vì có dấu hiệu nghi ngờ rối loạn phát triển.

Không chỉ là nơi thăm khám, Tâm thần – Tâm lý nhi khoa 315 còn là không gian để con dần mở lòng, cảm thấy được lắng nghe và yêu thương

Các bé từ 2–6 tuổi đã hoặc đang có dấu hiệu hiệu sau: Trẻ có rối loạn phát triển; Trẻ rối loạn phổ tự kỷ; Trẻ nghi ngờ có dấu hiệu tự kỷ; Trẻ chậm nói, ít giao tiếp, ít tương tác; Trẻ tăng động giảm chú ý; Trẻ khó tham gia hoạt động nhóm, Trẻ cần rèn thêm kỹ năng tự lập, giao tiếp, chơi phù hợp và thích nghi...

Các lớp được tổ chức học trực tiếp tại Phòng khám Tâm thần – Tâm lý nhi khoa 315 địa chỉ 44 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TPHM. Gia đình có thể linh hoạt chọn lớp nửa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều. Mỗi buổi 2,5 giờ. Tần suất học linh hoạt: 3 buổi/tuần, 5 buổi/tuần.

Hình thức nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ. Số lượng khoảng 2–4 trẻ/cô. Mục tiêu hỗ trợ được xây dựng dựa trên khả năng và nhu cầu riêng của từng trẻ.

Tại Tâm Lý Nhi 315, từng góc nhỏ đều được bày trí với sự tinh tế và thấu hiểu trẻ em: từ màu sắc dịu nhẹ, không gian thân thiện đến những chi tiết gần gũi giúp con cảm thấy an toàn ngay khi bước vào

Nội dung hoạt động trong lớp sẽ có: Can thiệp cá nhân 1:1, Hoạt động trị liệu, Hoạt động chơi có định hướng, Hoạt động nhóm nhỏ, Rèn kỹ năng giao tiếp, Rèn kỹ năng tương tác xã hội, Rèn kỹ năng chú ý và bắt chước, Rèn kỹ năng làm theo hướng dẫn, Rèn kỹ năng chờ đợi - luân phiên, Rèn kỹ năng tự phục vụ đơn giản, Tăng cơ hội chơi cùng bạn trong môi trường an toàn và có hướng dẫn.

Phụ trách lớp có giáo viên can thiệp, kỹ thuật viên, chuyên viên tâm lý. Đội ngũ hỗ trợ theo sát từng trẻ và phối hợp để theo dõi mục tiêu và tiến bộ của trẻ.

Trẻ tham gia lớp học được theo dõi định kỳ giúp điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết. Mỗi trẻ được đánh giá cá nhân khi tham gia lớp học. Phụ huynh được trao đổi về mục tiêu phù hợp của con. Có báo cáo tiến bộ theo tháng. Phụ huynh có thêm định hướng để hỗ trợ trẻ tại nhà.