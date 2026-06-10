Pharmacity và Novartis Việt Nam hợp tác nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lý mạn tính

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống nhà thuốc Pharmacity và công ty TNHH Novartis Việt Nam (Novartis) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực tư vấn chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, đồng thời đẩy mạnh các chương trình giáo dục nhận thức cộng đồng về các bệnh lý mạn tính phức tạp.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hệ thống Nhà thuốc Pharmacity và Novartis Việt Nam

Qua đó, Pharmacity tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các hãng dược phẩm uy tín toàn cầu để mang lại những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và chất lượng cao cho người dân Việt Nam.

Khởi nguồn đổi mới vì một Việt Nam khỏe mạnh

Với chủ đề "Vững tin kết nối – Mở lối tiếp cận – Đồng hành vì người bệnh", sự kiện ký kết diễn ra trong không khí trang trọng với sự góp mặt của lãnh đạo cấp cao từ hai phía.

Xuyên suốt chương trình, thông điệp "Kết nối tri thức - Bứt phá điều trị - Vươn xa sức khỏe Việt" được nhấn mạnh như một kim chỉ nam cho mọi định hướng hợp tác sắp tới giữa hai bên. Thông qua chương trình hợp tác toàn diện, Pharmacity và Novartis sẽ tập trung nguồn lực và chuyên môn vào 4 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trọng điểm, bao gồm: tim mạch, thận và chuyển hóa, ung thư, các bệnh thuộc hệ miễn dịch, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Lấy sự đổi mới khoa học làm gốc rễ, hai đơn vị sẽ từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế tiêu chuẩn và nâng tầm chất lượng sống cho hàng triệu gia đình Việt.

Liên tục nâng cao chuyên môn dược sĩ

Tại Pharmacity, đội ngũ dược sĩ được đào tạo cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao năng lực tư vấn chuyên sâu, tự tin trở thành "cánh tay nối dài" của bác sĩ giúp người bệnh an tâm tuân thủ điều trị

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhà thuốc và đội ngũ dược sĩ luôn đóng vai trò là một trong những "điểm chạm" y tế đầu tiên, nơi người dân tìm đến để nhận những tư vấn ban đầu về thuốc và bệnh lý. Pharmacity với hơn 15 năm phụng sự sức khỏe người Việt luôn thấu hiểu vai trò then chốt này. Do đó, trọng tâm đầu tiên của chương trình hợp tác là nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn cho dược sĩ nhà thuốc.

Cụ thể, Novartis sẽ đồng hành cùng Pharmacity và các tổ chức y khoa trong việc tổ chức các buổi hội thảo khoa học chuyên sâu và các chương trình đào tạo nội bộ bài bản. Thông qua các hoạt động này, đội ngũ dược sĩ của Pharmacity sẽ được cập nhật liên tục kiến thức y khoa, thông tin thuốc, những tiến bộ y khoa mới nhất, các phác đồ điều trị tiên tiến và cách thức quản lý bệnh hiệu quả.

Giáo dục cộng đồng: Chìa khóa quản lý hiệu quả bệnh mạn tính

Bên cạnh việc nâng cao năng lực nội bộ, hợp tác giữa Pharmacity và Novartis còn hướng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng thông qua các chiến dịch giáo dục sức khỏe quy mô. Trong bối cảnh gánh nặng từ các bệnh lý mạn tính như tim mạch, ung thư, thần kinh và suy giảm miễn dịch ngày càng gia tăng, việc trang bị kiến thức cho người dân là một trong những phương pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

Mở đầu cho hoạt động hợp tác là chuỗi video “1 phút với Bác sĩ” (Doctor Talk), được xây dựng với sự tham gia và cố vấn chuyên môn của PGS.TS.BS. Huỳnh Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam. Với thông điệp "Bệnh nhân không đơn độc trong hành trình điều trị", dự án hướng tới mục tiêu giáo dục cộng đồng và hỗ trợ tuân thủ điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch (ITP).

Nội dung cốt lõi của chuỗi video được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa bằng chứng lâm sàng từ Novartis và kinh nghiệm điều trị thực tế từ bác sĩ. Thông qua những chia sẻ chắt lọc, dễ hiểu, chương trình sẽ mang đến kiến thức hữu ích, tập trung giải quyết những sai lầm thường gặp và rào cản tuân thủ điều trị, đồng thời đưa ra lời khuyên thiết thực cho cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc.

Chuỗi video sẽ được phát hành trên fanpage chính thức của Pharmacity, tối ưu hóa công tác truyền thông quy mô lớn nhằm cung cấp những kiến thức bổ ích cho cộng đồng.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Ông Deepanshu Madan – Tổng giám đốc Nhà thuốc Pharmacity phát biểu tại lễ ký kết

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của chương trình hợp tác lần này, Tổng Giám đốc Pharmacity nhấn mạnh: "Việc Pharmacity và Novartis Việt Nam cùng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác không chỉ là một dấu mốc giữa hai doanh nghiệp. Với chúng tôi, đây còn là sự khẳng định cho một định hướng lớn hơn: cùng chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tin rằng vai trò của dược sĩ nhà thuốc không chỉ dừng lại ở việc cung ứng sản phẩm, mà cần trở thành người đồng hành ban đầu trong hành trình chăm sóc sức khỏe của người dân: giúp họ nhận biết nguy cơ, hiểu đúng thông tin y tế, sử dụng thuốc an toàn, và biết khi nào cần tìm đến sự tư vấn chuyên sâu."

Đại diện lãnh đạo Pharmacity cũng bày tỏ sự trân trọng đối với bề dày kinh nghiệm toàn cầu của Novartis. Sự cộng hưởng giữa mạng lưới rộng khắp của Pharmacity và nền tảng chuyên môn sâu rộng của Novartis sẽ tạo ra những kiến tạo bền vững.

Việc hợp tác chiến lược cùng một trong những tập đoàn dược phẩm đa quốc gia lớn như Novartis một lần nữa khẳng định vị thế của Pharmacity trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam. Hệ thống nhà thuốc không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các hãng dược uy tín toàn cầu nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm chính hãng, chất lượng cao.