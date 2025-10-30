VN-Index quay đầu giảm sau 2 phiên phục hồi

Kinh tế

Thị trường chứng khoán ngày 30-10, mở phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 6 điểm nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu giảm mạnh do lực cầu yếu dần.

VN-Index có thời điểm giảm mạnh nhất đến gần 25 điểm, về sát 1.660 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm, còn giảm hơn 16 điểm khi chốt phiên.

Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn giảm mạnh nhất, kéo rổ VN30-Index giảm mạnh hơn VN-Index với mức giảm gần 24 điểm. Trong đó, chỉ riêng cổ phiếu VIC giảm 3,7% đã lấy của VN-Index gần 7 điểm trong số 16 điểm giảm của chỉ số này.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm: LPB giảm 3,53%, EIB giảm 2,37%, VPB giảm 2,18%, MBB giảm 1,64%, MSB giảm 1,59%, TCB giảm 1,92%, ACB giảm 1,18%, VIB giảm 1,32%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tiếp tục giảm mạnh: VIX giảm sàn, SHS giảm 3,75%, SSI giảm 2,11%, VND giảm 2,44%, ORS giảm 3,48%, VCI giảm 1,48%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản trừ 2 cổ phiếu nhà Vingroup là VIC và VRE giảm gần 4%, còn lại đều tăng tích cực: KHG tăng trần, KDH tăng 4,22%, NLG tăng 3,77%, PDR tăng 1,74%, KBC tăng 1,28%, NVL tăng 1,85%, DXG tăng 1,19%; CEO, VHM, IDC, HDC tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30-10, VN-Index giảm 16,26 điểm (0,96%) còn 1.669,57 điểm với 175 mã giảm, 148 mã tăng và 47 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,08 điểm (0,40%) còn 266,96 điểm với 78 mã giảm, 74 mã tăng và 50 mã đứng giá.

Khối ngoại lại bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE gần 1.153 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIX gần 386 tỷ đồng, GEX hơn 180 tỷ đồng và MBB gần 170 tỷ đồng. Ba cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất này có VIX và GEX giảm sàn, còn MBB giảm 1,64%.

NHUNG NGUYỄN

