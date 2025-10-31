VN-Index chốt phiên cuối tháng 10 giảm gần 30 điểm

Lực bán mạnh cuối phiên khiến VN-Index giảm sâu, ghi nhận phiên giảm điểm mạnh thứ 2 sau 2 phiên phục hồi liền trước.

Chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 31-10, Quỹ ETF cơ cấu danh mục khiến thị trường biến động mạnh. VN-Index có thời điểm giảm hơn 43 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm còn gần 30 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nhất, trong đó có bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm mạnh (VIC giảm 6,42%, VHM giảm 4,62% và VRE giảm 3,76%) đã lấy của VN-Index gần 17 điểm trong số 30 điểm giảm. Ngoài ra, CEO cũng giảm 6,96%, DXG giảm 4,48%, DIG giảm 3,06%, TCH giảm 2,04%, PDR giảm 3,63%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giảm sâu: HDB giảm 4,19%, OCB giảm 4,85%, SHB giảm 2,66%, MSB giảm 2,43%, LPB giảm 2,5%, TPB giảm 2,92%, STB giảm 2,46%, VPB giảm 1,71%, VCB giảm 1,65%, BID giảm 1,32%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ: VIX giảm 4,44%, ORS giảm 4,26%, SSI giảm 1,58%, HCM giảm 1,06%, CTS giảm 1,54%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng lao dốc: GEX giảm sàn, VSC giảm 5,5%, VTP giảm 3,19%, VJC giảm 4,35%, HVN giảm 4,34%, GMD giảm 3,4%...

Nhóm cổ phiếu duy nhất giữ được đà tăng tích cực là nhóm dầu khí: PVD tăng trần, PVS tăng 1,55%, PVT, BSR tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,92 điểm (1,79%) còn 1.639,65 điểm với 190 mã giảm, 127 mã tăng và 54 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,11 điểm (0,42%) còn 265,85 điểm với 92 mã giảm, 66 mã tăng và 56 mã đứng giá. Lực bán mạnh nên thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 27.700 tỷ đồng, tăng 3.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 28.500 tỷ đồng.

Khối ngoại lại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng giảm so với 2 phiên trước đó, khoảng 446 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 230 tỷ đồng, VHM gần 187 tỷ đồng và CTG gần 125 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN