Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng này.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trao chứng nhận thành viên sáng lập tại Lễ ra mắt VIFC - HCMC. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, biểu quyết theo đa số, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Hội đồng, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng trong các lĩnh vực thuộc Bộ Tài chính quản lý.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng trong các lĩnh vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND TPHCM: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng: Thành viên Hội đồng được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định và có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế trong các lĩnh vực mà cơ quan chủ quản phụ trách; đôn đốc, kiểm tra cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Quyết định 02 cũng xác định rõ nhiệm vụ của Cơ quan giúp việc Hội đồng. Theo đó, Cơ quan giúp việc có nhiệm vụ lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng hoặc tham mưu Chủ tịch Hội đồng báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng…

THANH DUNG