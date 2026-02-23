Phiên khai xuân, VN-Index tăng hơn 36 điểm

Dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ trên diện rộng, phủ sắc xanh lên toàn thị trường, trong đó nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá ấn tượng khi đồng loạt tăng trần.

Ngày 23-2, thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Bính Ngọ (mùng 7 Tết) tăng. Trong đó, nhóm dầu khí hút được dòng tiền đổ vào nên bứt phá. Nhiều cổ phiếu tăng kịch trần: BSR, PLX, PVC, PVD. Ngoài ra, OIL tăng 10,19%, PVS tăng 7%, PVT tăng 4,95%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) cũng tăng mạnh, trong đó BVH, EVF cũng tăng trần. Nhiều cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng cũng tăng trên 2%, cụ thể: VCK tăng 5,62%, TCX tăng 5,67%; VCB tăng 3,11%, BID tăng 4,69%, TPB tăng 2,86%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù không tăng mạnh nhưng cũng nghiêng về sắc xanh: VHM tăng 1,56%, VIC tăng 1,44%, IDC tăng 3,19%, DXG tăng 1,59%, BCM tăng 1,58%, HDC tăng 2,11%, KBC tăng 2,2%...

Ngoài ra, các nhóm ngành khác như nguyên vật liệu, công nghiệp, tiêu dùng, truyền thông cũng đồng loạt tăng. Trong đó, không ít cổ phiếu trong các nhóm này tăng mạnh: GEX, VTP, GVR, BIG tăng trần; VSC tăng 4,64%, CII tăng 4,19%, VJC tăng 3,37%, MSR tăng 5,21%, PET tăng 6,51%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 36,05 điểm (1,98%) lên 1.860,14 điểm với 280 mã tăng, 73 mã giảm và 38 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4,77 điểm (1,86%) lên 261,83 điểm với 120 mã tăng, 48 mã giảm và 51 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước tết, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 23.500 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần đạt gần 24.900 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào mua cổ phiếu thì khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 1.213 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là cổ phiếu FPT với gần 1.141 tỷ đồng, tiếp đến là VCB hơn 265 tỷ đồng và VPB gần 164 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN