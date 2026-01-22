VNG bị phạt 810 triệu đồng vì vi phạm liên quan Zalo

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã xử phạt VNG 810 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt các hành vi vi phạm, rà soát và hoàn thiện chính sách, nội dung để tuân thủ đầy đủ pháp luật.

Doanh nghiệp này có nhiều vi phạm trong vận hành nền tảng Zalo, liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, VNG không cho người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin sẽ cung cấp và không có cơ chế để đồng ý hay từ chối việc sử dụng thông tin cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động thương mại khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định doanh nghiệp đã quy định các điều khoản không được phép trong điều kiện giao dịch chung, đồng thời không nêu cụ thể thời điểm áp dụng của các điều kiện giao dịch này.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng không được công khai tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và trên các nền tảng trực tuyến. Các chính sách dành cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương cũng không được công bố rõ ràng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, ngay sau khi nhận quyết định xử phạt, VNG chủ động phối hợp, rà soát và hoàn thiện các chính sách. Đến nay, một số tồn tại đã được khắc phục, các nội dung còn lại đang được doanh nghiệp hoàn thiện khẩn trương.

PHÚC VĂN