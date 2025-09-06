VNPT kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2

Chiều 6-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-8-1945 – 15-8-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Đây là lần thứ 2, Tập đoàn VNPT vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này; là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của VNPT trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thực hiện sứ mệnh tiên phong xây dựng hạ tầng số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan, nghe giới thiệu về những sản phẩm công nghệ mới do VNPT nghiên cứu, sản xuất, triển khai vào thực tế

Từ 2023 đến nay, liên tục nhiều sản phẩm chuyển đổi số lan tỏa từ cấp quốc gia của VNPT được đưa vào ứng dụng thực tế: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an…

Các giải pháp chuyển đổi số của VNPT có mặt tại 100% các tỉnh thành trên cả nước; từ tháng 7-2025 sau khi vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, 26/34 tỉnh thành cả nước hiện đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của VNPT cho địa phương mình, 21/34 tỉnh thành sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử của VNPT; Hệ thống y tế điện tử do VNPT phát triển hiện đang phục vụ hơn 8.200 cơ sở y tế, chiếm hơn 60% thị phần; Hệ sinh thái giáo dục số của VNPT hiện đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, phục vụ gần 10 triệu học sinh và hơn 800.000 giáo viên…

VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G Vinaphone hiện diện tại tất cả tỉnh thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh.

Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, VNPT đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng doanh thu toàn Tập đoàn VNPT.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Tập đoàn VNPT tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

Trước hết là đóng góp đắc lực vào thành công của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bảo vệ Tổ quốc. VNPT, với tiền thân là ngành Bưu điện đã đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ Trung ương ra chiến trường và ngược lại từ chiến trường về trung ương; bảo đảm liên lạc cho nhân dân từ vùng an toàn tới vùng địch chiếm đóng, giữa hai miền Nam - Bắc trong kháng chiến, góp phần làm nên những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó là những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Bưu điện, trong đó có VNPT luôn giữ vai trò là một trụ cột về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, không chỉ phục vụ hiệu quả đời sống của xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn góp phần góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa khoa học công nghệ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực phát triển mới của đất nước.

VNPT đã vượt lên chính mình, đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm, thực hiện mục tiêu chiến lược: đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội và đòi hỏi đổi mới năng lực quản trị của đất nước, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, VNPT cần tiếp tục coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình; tiên phong trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số; lấy con người làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy KH-CN làm nền tảng; tích cực cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW thành các chương trình hành động cụ thể, hiệu quả nhất.

Tập đoàn VNPT phải tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trải nghiệm công nghệ VNPT tại sự kiện

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu VNPT giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua việc triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tích cực xóa các vùng lõm sóng viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.

Về việc gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình cáp quang đất Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, Tập đoàn VNPT phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

TRẦN BÌNH